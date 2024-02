Miniserie über Gareth Southgate entsteht

England

Die BBC hat dafür Joseph Fiennes gecastet. Auch James Grahams spielt mit.

Die BBC hatin Auftrag gegeben, eine neue Dramaserie über Gareth Southgate und die englische Fußballnationalmannschaft, die auf James Grahams («Sherwood») gleichnamigem Theaterstück basiert. Joseph Fiennes («The Handmaid's Tale») wird die Rolle des Gareth Southgate übernehmen. Rupert Goold («Judy»), der bei «Dear England» auf der Bühne Regie führte, wird bei der Serie Regie führen.Das vierteilige Drama «Dear England» wird von James Graham geschrieben und von Left Bank Pictures («The Crown») für BBC One und BBC iPlayer produziert. Die Miniserie ist eine fiktionalisierte Darstellung der Kämpfe und Erfolge der englischen Fußballmannschaften, die auf umfangreichen Recherchen und Interviews basiert. Das Theaterstück wurde 2023 im National Theatre uraufgeführt und erhielt fünf Sterne in den Kritiken, bevor es in das Londoner West End übertragen wurde.Andy Harries, CEO von Left Bank Pictures und ausführender Produzent von «Dear England», sagt: "«Dear England» ist eine theatralische Tour de Force von einem der aufregendsten Dramatiker unserer Generation. Left Bank Pictures ist begeistert, erneut mit James Graham zusammenzuarbeiten, und ich bin sicher, dass die TV-Adaption von Dear England genauso bahnbrechend sein wird wie das Stück selbst."Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama, sagt: "«Dear England» war auf der Bühne ein Triumph, und wir könnten nicht glücklicher sein, mit James Graham, Joseph Fiennes, Rupert Goold und dem Team zusammenzuarbeiten, um dem Stück ein perfektes Zuhause bei der BBC zu geben. Eine Geschichte über das englische Team, den Fußball, die nationale Identität und vieles mehr - ein äußerst unterhaltsames Fernsehdrama, das man gesehen haben muss."«Dear England» (4x60) wurde von Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama, in Auftrag gegeben. Das Drehbuch stammt von James Graham und die Regie übernimmt Rupert Goold. Ausführende Produzenten sind Andy Harries für Left Bank Pictures, Jo McClellan für die BBC, James Graham und Rupert Goold. Sony Pictures Television wird die Serie international vertreiben.