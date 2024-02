Guter Auftakt für «Rent a Comedian»

Quotennews

Nach «TV total» zeigte ProSieben gestern erstmals das neue Format «Rent a Comedian».



Angelehnt an «Rent a Pocher», was von 2003 bis 2006 ausgestrahlt wurde, heißt es bei ProSieben nun. Die Comedians müssen zeigen, was sie sonst so draufhaben, außer jemanden zum Lachen zu bringen und werden als Praktikanten in verschiedene Unternehmen geschickt. Los geht es mit Tahnee, die im nordrheinwestfälischen Bergheim die Kundschaft an der Fleischtheke bedienen muss. Zeitgleich muss Luke Mockridge in der ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen ausmisten und Erdmännchen füttern.Ab 21.25 Uhr schalteten für dieses Format 0,72 Millionen Interessenten ein, was zu einem knapp überdurchschnittlichen Resultat von 3,2 Prozent Marktanteil führte. Die 0,43 Millionen Jüngeren sicherten sich eine gute Quote von 8,9 Prozent. Zuvor hatteleicht verloren und mit 1,28 Millionen Fernsehenden weiterhin starke 5,0 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,77 Millionen Umworbenen waren noch auf hervorragende 14,1 Prozent gekommen.Bei RTLZWEI ging es weiter mit. Die Familie hatte es nun endlich nach Chile geschafft, wo sie unter anderem die Mine San José besichtigten und einen Auftritt im berühmten Hardrock Café hatten. Mit 0,62 Millionen Zuschauern schnitt man ähnlich ab wie in der Woche zuvor und landete genau im Senderschnitt bei 2,5 Prozent Marktanteil. Auch die 0,20 Millionen Werberelevanten verbuchten wie bereits in der Vorwoche durchschnittliche 3,9 Prozent.