Jay Pharoah Bounces moderiert «Quiz with Balls»

US-Fernsehen

Die neue Spielshow kommt aus den Niederlanden und soll im Sommer in den USA starten.

FOX hat dem Schauspieler und Komiker Jay Pharoah («The Blackening») den Ball zugeworfen, um das neue Spielzu moderieren. In jeder Folge treten zwei Familien in einem Kampf um 100.000 Dollar gegeneinander an und kombinieren dabei eine Quizshow mit hohem Risiko mit einem großen körperlichen Wettbewerb.Sie stehen auf einer hohen Plattform über einem glitzernden Pool und müssen bei einem Multiple-Choice-Quiz zusammenarbeiten, bei dem jede Antwort einem Punkt zugeordnet ist, hinter dem sich ein riesiger Ball befindet. Wird die richtige Antwort gewählt, rollt die Kugel nach unten und bleibt kurz vor dem Aufprall auf den Spieler stehen... ist die Antwort falsch, rollt die riesige Kugel schnell nach unten und stürzt den Spieler gnadenlos in das Becken darunter. Je mehr Spieler ein Team verliert, desto schwieriger werden die Fragen. Je länger sie durchhalten, desto mehr Geld gewinnen sie, bis ein "trockenes" Familienmitglied in der letzten Runde um den großen Preis von 100.000 Dollar von «The Quiz with Balls» spielt. Die brandneue Serie, die von Talpa Studios und Eureka Productions produziert wird, soll diesen Sommer auf FOX Premiere haben.„Jay ist verspielt, schlagfertig und energiegeladen und wird als Gastgeber von «The Quiz with Balls» für Furore sorgen", so Allison Wallach, President of Unscripted Programming bei FOX Entertainment. "Egal auf welcher Bühne oder in welcher Show, Jays einzigartiger Humor und sein komödiantisches Timing heben alles, was er tut. Mit ihm am Ruder von «The Quiz with Balls» ist Zuschauern aller Altersgruppen eine spannende und lustige Stunde Spaß mit Jay und unseren Familienkandidaten garantiert.""Als ich gefragt wurde, ob ich ein episches Duell zwischen großen Hirnen und noch größeren Eiern moderieren möchte, dachte ich: 'Ich mach das schon'", so Jay. "Dann erfuhr ich, dass es sich um eine Spieleserie auf FOX handelte, und dachte: 'Noch besser!'"Letzten Sommer wurde «The Quiz with Balls» erstmals auf SBS6 in den Niederlanden ausgestrahlt, wo es sofort zu einem Sommerhit wurde und mit einer Bestellung für ein vierteiliges Winterspecial belohnt wurde. Eine zweite Staffel der Show wird später in diesem Jahr auf SBS6 ausgestrahlt. Neben dem US-Format wird Talpa Studios in Kürze weitere Märkte bekannt geben, in die das erfolgreiche Format reisen wird.