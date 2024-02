Zattoo und DNMG erweitern Partnerschaft

Vermischtes

Mit dem Ausbau der Vermarktungskooperation bringt Zattoo in Stellung für den Wegfall der Umlagefähigkeit des Kabelanschlusses.

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo wappnet sich für den anstehenden Wegfall der Umlagefähigkeit des Kabelanschlusses, der ab 1. Juli 2024 gilt, um ein möglichst attraktives Angebot für seine Kunden zu schaffen. Deswegen hat das Unternehmen nun seine Vermarktungskooperation mit der Deutschen Netzmarketing GmbH (DNMG) ausgebaut. Durch die erweiterte Partnerschaft ist das neue Angebot „Zattoo Smart HD” ab sofort auch für die in der DNMG organisierten Netzbetreiber verfügbar.„Zattoo Smart HD” ist ein neues Angebot, das speziell auf die Bedürfnisse von Kabelkunden zugeschnitten ist, die den Wegfall der Umlagefähigkeit des Kabelanschlusses nutzen wollen, um Fernsehen zukünftig per IP-Streaming zu schauen. Wie auch bei den bisherigen Zattoo-Angeboten können die Netzbetreiber der DNMG „Zattoo Smart HD“ einfach über das erweiterte Buchungsportal der DNMG für ihre Kunden buchen.„Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit der DNMG ist ein bedeutender Schritt, um den DNMG-Netzbetreibern Zugriff auf eine moderne TV-Technologie zu ermöglichen”, so Constanze Gilles, Leiterin des Konsumentengeschäfts von Zattoo. „Besonders mit Blick auf den kommenden Wegfall der Kabel-TV-Umlage sind wir überzeugt, dass vor allem kleinere Anbieter im Markt davon profitieren werden, ihren Kunden ein hochwertiges IPTV- und TV-Streaming-Angebot bieten zu können.”„Durch den Wegfall der Umlagefähigkeit steht der TV-Markt vor einem großen Wandel. Wir freuen uns sehr, dass unsere Netzbetreiber durch die Erweiterung unserer Kooperation nun flexibel und auf Augenhöhe auf die Marktbedingungen reagieren können”, freut sich Damian Lohmann, Senior Manager Partner Relations der DNMG. „Mit Zattoo Smart HD können unsere Netzbetreiber nun auch Kunden, denen der bisherige Kabel-TV-Anschluss nicht mehr ausreicht, die Funktionalitäten eines absoluten, state-of-the-art TV-Streaming-Produktes mit der aktuell besten Preis-Leistung anbieten.“