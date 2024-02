Zweiter Teil von Staffel 2: «FBI: International» wird im März fortgesetzt

TV-News

Paramount+ zeigt elf neue Folgen jeweils im Doppelpack. Zum Auftakt werden sogar gleich drei Episoden veröffentlicht.

Inzwischen wurden drei Staffeln der Spin-off-Reiheproduziert, die dritte Runde ist in den USA vor wenigen Tagen bei CBS angelaufen. Hierzulande hält der Streamingdienst Paramount+ die Ausstrahlungsrechte, hält aber noch Folgen der zweiten Staffel zurück. Der erste Teil, der elf Episoden umfasst, startete Mitte Dezember 2023, nun soll im März der zweite Part, der ebenfalls aus elf Folgen besteht, folgen. Los geht es am 14. März mit gleich drei Folgen, danach werden im wöchentlichen Rhythmus zwei Ausgaben freigeschaltet.Für die Fans der Sendung gilt es in den kommenden Episoden Abschied zu nehmen, denn Hauptdarstellerin Heida Reed wird in der dritten Staffel die Serie verlassen. Auf die isländische Schauspielerin folgt Christina Wolfe. Darüber hinaus werden die elf neuen Folgen auch die letzten von Co-Schöpfer und Showrunner Derek Haas sein. Haas kreierte gemeinsam mit «FBI»-Mastermind Dick Wolf den Ableger, der von Wolf Entertainment und Universal Television produziert wird (Quotenmeter berichtete).«FBI: International» dreht sich um das International Fly Team des Federal Bureau of Investigation mit Sitz in Budapest. Ziel der weltweit agierenden Behörde ist es, Bedrohungen gegen amerikanische Bürger aufzuspüren und zu neutralisieren, wo auch immer sie sich befinden. Neben Heida Reed spielen in weiteren Hauptrollen Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto und Eva-Jane Willis. Die deutsche Schauspielerin Christiane Paul hat in der zwölften Episode der zweiten Staffel einen Gastauftritt.