Sat.1 verrät Starttermin für «Unsere Lieblinge»

TV-News

Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschlands feiert Oliver Geissen in drei Sendungen Deutschlands größte Comedians, Musik- und Film-Stars.

Vor knapp einem Monat kündigte Sat.1 eine neue Ranking-Show an, die vom langjährigen RTL-Moderator Oliver Geissen («Die ultimative Chartshow») präsentiert wird. Es handelt sich um, die anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschland die größten Comedians, Film- und Musikstars des Landes feiern soll. Nun hat der Bällchensender weitere Details zum Format genannt. Die erste von insgesamt drei Shows läuft am Montag, 18. März, um 20:15 Uhr.Neben Oliver Geissen werden in der Sendung auch weitere Prominente zu sehen sein. Mit dabei sind Steven Gätjen, Jörg Pilawa, Andrea Kiewel, Uwe Ochsenknecht, Caroline Frier, Heiner Lauterbach, Ruth Moschner und Ingolf Lück, die ihre Einschätzungen zu den Inhalten abgeben werden. Das Ranking der Plätze 20 bis 1 von «Unsere Lieblinge» fußt auf einer Forsa-Umfrage, wie der Sender mitteilt.Moderator Oliver Geissen sagt vor Ende Januar über sein künftiges Sat.1-Engagement: „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Sat.1 diese Show zu präsentieren. Die aktuell größten Lieblinge aus den Bereichen Film, Comedy und Musik – ich bin sehr gespannt, wie unser Land so tickt!“ Produziert wird «Unsere Lieblinge» von i&u TV.