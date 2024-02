ESPN verlängert mit Athletes Unlimited

US-Fernsehen

Zum ersten Mal werden alle vier Sportarten des Verbandes übertragen.

Angesichts des beeindruckenden Wachstums von Athletes Unlimited und des anhaltenden Engagements von ESPN für den Frauen-Profisport gaben die Parteien am Mittwochmorgen eine mehrjährige Verlängerung der Rechtevereinbarung mit ESPN bekannt. Zum ersten Mal umfasst der Vertrag alle vier Sportarten von Athletes Unlimited - Frauen-Profi-Basketball, Softball, Lacrosse und Volleyball. Die Hinzufügung von AU Pro Basketball erfolgt inmitten des unglaublichen Erfolgs von ESPN mit der WNBA und dem College-Basketball und positioniert AU Pro Basketball weiter als eine tragende Säule im Ökosystem des Frauenbasketballs sowie als führende Plattform für Vermarkter, die Sportfans erreichen wollen.Allein im Jahr 2024 werden mehr als 70 Live-Spiele der innovativen, spielerzentrierten Profi-Frauensportorganisation exklusiv auf ESPN-Plattformen ausgestrahlt, davon mehr als 50 auf linearen Sendern und die restlichen Spiele auf ESPN+, dem führenden Sport-Streaming-Dienst. Darüber hinaus wird ESPN die internationalen Rechte für diese Wettkämpfe besitzen, um sie auf TSN in Kanada, ESPN Lateinamerika und anderen Plattformen auszustrahlen.In jeder Saison von Athletes Unlimited treten Weltklasse-Talente gegeneinander an, um den Titel des Einzelmeisters in ihrer Sportart zu erringen, wobei jedes Spiel auf Playoff-Niveau stattfindet. Athletes Unlimited wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen des Jahres 2023 ausgezeichnet und verfügt über einen Beirat, der sich aus einer illustren Gruppe hochkarätiger Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Unterhaltung zusammensetzt, darunter die Basketball-Legende und ESPN-Analystin für Frauen-College-Basketball Sheryl Swoopes, der zweifache NBA-Champion und Unternehmer Kevin Durant und Rich Kleiman von 35 Ventures sowie Abby Wambach, Superstar der US-Frauenfußballnationalmannschaft, und viele andere.