Neuer Trailer für «Extraordinary»

US-Fernsehen

Die zweite Staffel wird am 6. März in den USA und Deutschland Premiere feiern.

Die zweite Staffel vonmacht da weiter, wo die erste spektakulär aufgehört hat und folgt Jen (Máiréad Tyers) auf ihrer Reise zu den Kräften, als sie sich als Klientin in der Power-Klinik anmeldet. Jen stellt bald fest, dass der Prozess, ihre Kräfte zu finden, nicht so einfach ist, wie sie gehofft hatte, und auch im Rest ihres Lebens läuft nicht alles glatt. Ex-Kater und jetziger Freund Jizzlord (Luke Rollason) hat eine unerwartete Enthüllung über seine Vergangenheit gemacht, und Kash (Bilal Hasna) und Carrie (Sofia Oxenham) versuchen, mit ihrer Trennung ganz erwachsen und würdevoll umzugehen, was nicht einfach ist, wenn sie immer noch unter demselben Dach leben. Es scheint, als ob Jen und die Bande mit einem neuen Maß an Erwachsensein und Chaos konfrontiert werden, auf das keiner von ihnen vorbereitet ist.In der Serie spielen Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna und Luke Rollason. Siobhán McSweeney und Robbie Gee werden in der zweiten Staffel als Mary und Ian, Jens Mutter und Stiefvater, zurückkehren. Zu den neuen Darstellern in dieser Staffel gehören Julian Barrett als George, Jens Powercoach in der Discovery Clinic; Rosa Robson als Nora, eine unerwartete Person aus Jizzlords Vergangenheit; Kwaku Mills als Clark, Carries neuer Arbeitskollege, und Derek Jacobi, der eine besondere Cameo-Rolle übernehmen wird.Das Drehbuch stammt von Serienschöpferin Emma Moran, Regie führen Toby MacDonald und Jennifer Sheridan. Produziert wird «Extraordinary» von Sally Woodward Gentle und Lee Morris für Sid Gentle Films, der Produktionsfirma hinter «Killing Eve». Charles Dawson, Johanna Devereaux und Emma Moran fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.