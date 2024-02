Prime Video zeigt «How to Date Billy Walsh»

England

Sebastian Croft, Charithra Chandran und Tanner Buchanan spielen die Hauptrollen in der kommenden romantischen Komödie.

Prime Video hat das neue Startdatum für die neue original britische Highschool-Romantikkomödiebekannt gegeben, die am 5. April 2024 auf Prime Video Premiere feiert.In dem Film spielen Sebastian Croft («Heartstopper») als Archie, Charithra Chandran («Bridgerton») als Amelia und Tanner Buchanan («Cobra Kai») als Billy. Zur weiteren Besetzung gehören Kunal Nayyar («The Big Bang Theory»), Nick Frost («Paul»), Guz Khan («Army of Thieves»), Lucy Punch («Motherland») und Daisy Jelley («London Kills»). Regie bei dem Film führt Alex Sanjiv Pillai («Bridgerton») nach einem Drehbuch von Alexander J. Farrell und Greer Ellison («Making A Killing»).Die Teenager Amelia (Charithra Chandran) und Archie (Sebastian Croft) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Archie war immer da, um Amelias Kämpfe auszufechten und über ihre Witze zu lachen, während er seine lebenslange Liebe zu ihr geheim hielt. Gerade als er den Mut aufbringt, ihr seine Gefühle zu gestehen, verliebt sich Amelia Hals über Kopf in Billy Walsh (Tanner Buchanan), den neuen amerikanischen Austauschstudenten. Mit gebrochenem Herzen versucht Archie alles, um Amelia und Billy voneinander fernzuhalten, doch am Ende kommen sie sich näher und er riskiert dabei, seinen besten Freund zu verlieren.Sebastian Croft, der Archie spielt, sagte: "Ich bin begeistert, dass das Publikum How To Date Billy Walsh zu sehen bekommt. Es war eine unglaubliche Reise, diese einzigartige britische Liebeskomödie zum Leben zu erwecken, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie sie den Menschen zu Hause die gleiche Freude bereitet, die wir bei der Produktion des Films erlebt haben."