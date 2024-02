«Walking Dead»-Star geht zu «Suits: LA»

US-Fernsehen

Josh McDermitt wird im dem NBC-Spin-Off der früheren Anwaltsserie mitspielen.

Der «The Walking Dead»-Star Josh McDermitt wird der Hauptdarsteller des «Suits»-Ablegers. McDermitt, der als energisch, mächtig und selbstverliebt beschrieben wird, spielt Stuart Lane, den Mitbegründer von Black Lane Law. Amell spielt in der neuen Serie Ted Black, einen ehemaligen Bundesstaatsanwalt aus New York, der in L.A. die Anwaltskanzlei Black Lane Law gegründet hat, die sich auf Straf- und Unterhaltungsrecht spezialisiert hat.Die offizielle Logline lautet: "Seine Kanzlei steckt in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er sein ganzes Berufsleben lang verachtet hat. Ted ist von einer illustren Gruppe von Charakteren umgeben, die ihre Loyalität zu Ted und zueinander auf die Probe stellen, während sie nicht umhin können, ihr Privatleben mit ihrem Berufsleben zu vermischen. All dies geschieht, während sich die Ereignisse, die Jahre zurückliegen und Ted dazu brachten, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen, langsam aufklären.Das Spin-off stammt von Aaron Korsch, dem Schöpfer der Originalserie. «Suits» wurde neun Staffeln lang von UCP produziert und von 2011 bis 2019 auf USA Network ausgestrahlt. In den Hauptrollen waren Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Rick Hoffman, Meghan Markle, Gina Torres und Sarah Rafferty zu sehen.