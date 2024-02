Eva Longoria geht zu «Only Murders in the Building»

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Produzentin, die bei «Desperate Housewives» ihren Durchbruch hatte, kommt zur Hulu-Serie.

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, hat «Desperate Housewives»-Star Eva Longoria für eine wiederkehrende Rolle in der vierten Staffel vonunterschrieben. Longoria ist die jüngste Neuverpflichtung für die neue Staffel der beliebten Comedy-Serie. Neben den Hauptdarstellern Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez wird auch Molly Shannon zu sehen sein. Auch Meryl Streep wird in ihre Rolle aus Staffel 3 zurückkehren.Wer genau Longoria spielen wird, ist noch geheim, ebenso wie die meisten Details zur Handlung der neuen Staffel. Allerdings ist schon jetzt bekannt, dass die Hauptfiguren in Staffel 4 einen Ausflug nach Los Angeles machen werden, bevor sie nach New York zurückkehren.In den vergangenen Jahren war Longoria vermehrt hinter der Kamera aktiv und produzierte Serien wie «Devious Maids», «Grand Hotel» ► und «Gordita Chronicles». Sie führte bei diesen und einigen anderen Serien auch Regie, während sie 2023 mit «Flamin' Hot» ihr Spielfilmdebüt gab.