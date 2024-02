Olivia Munn geht zu Apple

US-Fernsehen

Beim iPhone-Hersteller wird sie bei der Serie «Your Friends and Neighbors» mitwirken.

Die Schauspielerin Olivia Munn hat sich der AppleTV+-Serieangeschlossen. Nach Informationen des Branchendienstes „Variety“ werden Munns Charakter und Handlungsstränge noch unter Verschluss gehalten. Die Serie wurde im Dezember 2023 vom Streamingdienst AppleTV+ in Auftrag gegeben.Das Projekt wird von Jonathan Topper geleitet. Jon Hamm ist bereits an Bord. Hamm wird in der Serie die Rolle des Coop spielen, der als "kürzlich geschiedener Hedgefonds-Manager beschrieben wird, der nach seiner Entlassung die wohlhabenden Bewohner seiner noblen New Yorker Vorstadt bestiehlt, um den Lebensstil seiner Familie über Wasser zu halten". Diese Bagatelldelikte beginnen ihn zu beflügeln, bis er eines Tages zur falschen Zeit ins falsche Haus einbricht.Im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Apple TV+ fungiert Tropper bei «Your Friends and Neighbors» als Autor, ausführender Produzent und Showrunner. Hamm wird zusammen mit Connie Tavel ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Munn ist bekannt für «The Newsroom» und «New Girl».