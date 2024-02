Oprah lädt Angela Bassett ein

US-Fernsehen

Anfang März wird bei OWN ein weiteres intimes Gespräch geführt.

OWN: Oprah Winfrey Network zeigt am Samstag, den 2. März um 21.00 Uhr ein brandneues einstündiges-Special, in dem Oprah Winfrey im Gespräch mit der Ehren-Oscar-Preisträgerin 2024, Angela Bassett, einen Rückblick auf ihre unvergleichliche, vier Jahrzehnte umfassende Karriere gibt. «OWN Spotlight» wird für OWN von Harpo Productions produziert.In diesem «OWN Spotlight» trifft sich Oprah mit der legendären Schauspielerin im Academy Museum of Motion Pictures, um über ihre jüngste, wohlverdiente Ehren-Oscar-Verleihung zu sprechen. Oprah und Frau Bassett blicken auf ihre glanzvolle Karriere zurück, von der Erkenntnis, dass die Schauspielerei ihr Schicksal ist, bis hin zu ihren Blockbuster-Rollen in Film und Fernsehen.Oprah reflektiert über die vielen Höhepunkte ihrer viralen, aufmunternden Dankesrede und die Auswirkungen ihres Vermächtnisses auf zukünftige Generationen. Sie sprechen über die ikonischen Frauen, die sie im Laufe der Jahre porträtiert hat, und darüber, was diese Figuren ihr gegeben haben. Als hingebungsvolle Mutter und Ehefrau erzählt Frau Bassett von ihrer Reise als Elternteil mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Courtney B. Vance, und den Träumen, die sie für ihre Kinder hat.