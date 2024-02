«Tacoma FD» abgesetzt

US-Fernsehen

Nach vier Staffeln wird die Serie nicht fortgesetzt.

Der Fernsehsender TruTV hat die Comedy-Serienach vier Staffeln abgesetzt. „TV Line“ schreibt über die Absetzung und meldet, dass das Programm des Warner Bros. Discovery-Kabelsenders nur noch aus der Verstecke-Kamera-Show «Impractical Jokers» besteht. Mittlerweile werden auf dem Sender nur noch Wiederholungen ausgestrahlt. Auch andere Sender wie TBS und TNT haben keine fiktionalen Programme mehr.Die Serie «Tacoma FD» spielt in einer Feuerwehrwache in der gleichnamigen Stadt im US-Bundesstaat Washington. In der Serie wurden die Mitarbeiter der Feuerwache von Kevin Heffernan und Steve Lemme von Broken Lizard sowie von Eugene Cordero, Marcus Henderson, Gabriel Hogan und Hassie Harrison gespielt. In der 4. Staffel stieß Christopher Avila als neuestes Mitglied der Wache zur Serie. Während der gesamten Laufzeit der Serie traten unter anderem Joe Pantoliano, Nat Faxon, Jimmy Tatro, UFC-Champion Stipe Miocic, Whitney Cummings, David Arquette und Tony Danza als Gaststars auf.Entwickelt wurde die Serie von Lemme und Heffernan. Beide fungierten neben David Miner und Greg Walter von 3 Arts Entertainment sowie Inman Young und Savey Cathey von A24 Studios als ausführende Produzenten.