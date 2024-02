«Griselda» bleibt auf Platz eins

International

Die neue Serie «One Day» erreichte in den ersten Tagen 5,3 Millionen Abrufe.

, die limitierte Serie mit Sofía Vergara in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, geschaffen von Eric Newman und unter der Regie von Andrés Baiz, verbrachte ihre dritte Woche auf Platz 1 der englischen TV-Liste mit 10,3 Millionen Zuschauern., die von der Kritik hochgelobte neue limitierte Serie mit Ambika Mod und Leo Woodall in den Hauptrollen, die auf dem beliebten Liebesroman von David Nicholls basiert, landete mit 5,3 Millionen Zuschauern auf dem dritten Platz und erreichte die Top 10 in 75 Ländern. Wieder in die Liste aufgenommen wurde die Doku-Serieauf Platz 3 (3,5 Millionen Aufrufe), Harlan Cobens Krimiauf Platz 5 (3,3 Millionen Aufrufe), die Doku-Serieauf Platz 6 (3,0 Millionen Aufrufe) und Staffel 2 vonauf Platz 10 (1,2 Millionen Aufrufe).An der Spitze der Liste der englischen Filme stehtmit 15,9 Millionen Besuchern. DreamWorks Animation's, der animierte Familienfilm unter der Regie von Sean Charmatz und dem Drehbuch von Charlie Kaufman, belegte in seiner zweiten Woche mit 12,7 Millionen Besuchern den zweiten Platz. Es war eine große Woche für Dokumentarfilme auf der Liste. Die True-Crime-Dokumentationstieg mit 10,0 Millionen Zuschauern auf Platz 3 ein, und, die Dokumentation von Bao Nguyen über die Entstehung der legendären Charity-Single "We Are the World", landete auf Platz 8 (5,1 Millionen Zuschauer). Lift mit Kevin Hart in der Hauptrolle belegt in seiner fünften Woche den zehnten Platz (3,8 Millionen Aufrufe).Das Action-Abenteuer(Südkorea) blieb mit 6,1 Millionen Besuchern die dritte Woche in Folge an der Spitze der Liste der nicht-englischsprachigen Filme. Ihr Debüt auf der Liste gaben der romantische Thriller(Türkei) auf Platz 2 (4,8 Millionen Besucher) und der düstere Thriller(Indien) auf Platz 5 (2,4 Millionen Besucher). Der für den Oscar für den besten internationalen Film nominierte Film(Spanien) von Regisseur J.A. Bayona belegte in seiner sechsten Woche auf der Liste den dritten Platz (4,1 Millionen Aufrufe). Der Film, der kürzlich mit 12 Goya Awards ausgezeichnet wurde, darunter für den besten Film und die beste Regie, stieg auch auf den zweiten Platz der Liste der beliebtesten nicht-englischen Filme.