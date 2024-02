Jon Stewarts Rückkehr geglückt

US-Quoten

Die Comedy-Show «Daily Show» verzeichnete das beste Ergebnis seit fünf Jahren.

Am Montag kehrte Jon Stewart mit seinerauf den Fernsehsender Comedy Central zurück. Damit erzielte die seit fast 30 Jahren ausgestrahlte Sendung die höchste Reichweite seit mehr als fünf Jahren. Allerdings wurden viele Zuschauer von den zahlreichen anderen Kabelsendern abgeholt.Rund 0,93 Millionen Zuschauer verfolgten die Montagsausgabe auf Comedy Central, die zeitgleich auch auf CMT, Logo, MTV, MTV2, Paramount Network, Pop und TV Land ausgestrahlt wurde. Die Zahlen sind Live + Same Day Zahlen von Nielsen. Seit letztem Jahr hat «The Daily Show» keinen festen Moderator mehr. Auch die Zukunft ist noch unklar, schließlich ist Stewart nur montags zu sehen. Außerdem will er nur bis zu den Wahlen bleiben.„Kann man politisch enthemmten und selbstfokussierten Zeiten mit politischer Satire oder Selbstironie überhaupt noch beikommen?, fragt die Zeit . „Selbst mit einer mittelmäßigen Comebacksendung gelingt es Stewart, diese Befürchtungen auszuräumen. Etwas zu angestrengt kommt einem die Balance zwischen Witzen über Joe Biden (gefährlich, weilt alt und vergesslich) und Donald Trump (gefährlich, weil alt und vergesslich und böse) vor.“