An diesem Sonntag laufen «Independence Day: Wiederkehr» und «Space Cowboys» gleichzeitig um 20:15 Uhr. Wer gewinnt im Battle der Science-Fiction-Filme? Vielleicht eine Komödie aus Eastwick?

(Tele 5, 20:15 Uhr)Die spießbürgerliche Ortschaft Eastwick, in Neuengland, wird ordentlich aufgemischt, als drei beste Freundinnen ihre magischen Kräfte entdecken. Alexandra Medford , Jane Spofford und Sukie Ridgemont nutzen ihre zauberhaften Fähigkeiten sogleich, um sich einen männlichen Gespielen herbei zu hexen. Allerdings entpuppt sich der Schlossbesitzer und Lustmolch Daryl Van Horne als personifizierter Luzifer, der von Grund auf böse ist. Während die Frauen einen Plan aushecken, wie sie den Teufel zurück in die Hölle schicken können, eskaliert die Lage in dem Städtchen zusehends.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die vier jungen und außergewöhnlich talentierten US-Air-Force-Piloten Frank, Hawk, Tank und Jerry sind prädestiniert, 1958 die ersten Amerikaner im Weltraum zu werden. In letzter Sekunde ersetzt die NASA das Team jedoch durch die Affendame Mary-Ann. 40 Jahre später soll der von seinem Kurs abgekommene russische Satellit "Ikon" gerettet werden - und der Einzige, der sich mit dem völlig veralteten Steuerungssystem auskennt, ist der in die Jahre gekommene Frank. Dieser erklärt sich bereit, der NASA zu helfen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sein ehemaliges Team "Daedalus" den Einsatz im All persönlich vornehmen darf. Dass der Weltraum für sie jedoch zur tödlichen Gefahr werden soll, ahnen die Männer noch nicht.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 7IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Liam Hemsworth und Jeff Goldblum stellen sich 20 Jahre nach der vernichtenden Alien-Invasion erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer entgegen. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan und Jake sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten. So titelte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik über den Roland-Emmerich-Film : „Die Fortsetzung zu Roland Emmerichs Kassenschlager «Independence Day» macht zwischendurch Spaß, doch darüber hinaus bietet «Independence Day: Wiederkehr» auch viele träge Dialoge.“Die BewertungThe Movie Database (TMDB): 5Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 3IMDb User Rating: 5