Warner Bros. unterzeichnet Vertrag mit Margot Robbie

Kino-News

Robbis LuckyChap hat einen Exklusivvertrag mit dem Filmstudio unterzeichnet.

Das in Burbank ansässige Film- und Fernsehstudio Warner Bros. Pictures hat einen Vertrag mit der Produktionsfirma von Margot Robbie unterzeichnet. Die Firma, die den Film «Barbie» produziert hat, wird in den kommenden Jahren exklusiv für Warner Bros. Pictures arbeiten.Mike De Luca und Pam Abdy, Co-Vorsitzende und CEO der Warner Bros. Motion Picture Group, erklärten, dass sie in das Filmprogramm des Studios investieren und sich verpflichten, mit den besten Partnern vor und hinter der Kamera zusammenzuarbeiten. "Margot, Tom und Josey haben bei LuckyChap ein einzigartiges Zuhause für Geschichtenerzähler geschaffen, in dem Filmemacher in einem unterstützenden und kreativ befreienden Umfeld unglaubliche Arbeit leisten", so die Co-Vorsitzenden De Luca und Abdy in einer Erklärung. "Wir freuen uns, dass Margot, Tom und Josey zu unserer erweiterten Familie gehören und Filme aller Größen und Genres für Kinobesucher auf der ganzen Welt machen".Das erste Projekt von LuckyChap, das in die Kinos kam, war «I, Tonya», eine mit einem Oscar ausgezeichnete schwarze Komödie, in der Robbie die olympische Eiskunstläuferin Tonya Harding spielt. "Wir haben LuckyChap gegründet, um uns für Projekte und Filmemacher einzusetzen, an die wir glauben. Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Beziehung zu Warner Bros. Discovery zu festigen", so das LuckyChap-Team. "David [Zaslav], Mike und Pam teilen unsere Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und das Kinoerlebnis. Wir freuen uns auf die Zukunft."