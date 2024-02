Der Super Bowl beschert RTL Spitzenquoten

Quotennews

Der Auftakt in den Abend war mit der Show «American Ice Football» nicht so erfolgreich wie erhofft. Gegen Mitternacht fanden sich dann jedoch zahlreiche Fans auf dem Sender ein.



RTL hatte sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht, um auf den Super Bowl in der Nacht einzustimmen, welcher in den letzten Jahren immer bei ProSieben lief und nun zu RTL gewandert war. Zur Primetime hieß es aus der SAP Arena Mannheim. Vier Teams, bestehend aus um die 30 Promis aus ganz Deutschlands, traten live gegeneinander an. Die „Westside Wessis“, „Eastside Ossis“, „Northcoast Naughties“ und „Southside Smoothies“ spielten gegeneinander American Football auf dem Eis mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidungen. Moderiert wurde das Event von Elton, Frank Buschmann war als Kommentator im Einsatz und Mona Stevens trat als Field-Reporterin auf.Diese Sendung verfolgten 0,94 Millionen Fernsehende, wodurch der Sender bei einem ernüchternden Marktanteil von 3,6 Prozent hängenblieb. Die 0,48 Millionen Jüngeren landeten bei einer akzeptablen Quote von 7,7 Prozent. Die 10.000 Live-Zuschauer in der Arena wurden im Anschluss zum größten Public Super Bowl Viewing-Spot in Deutschland.Ab 23.15 Uhr sendete RTL dann live zum 58. Super Bowl, bei welchem die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs trafen. Auch 2020 waren sich im Finale die gleichen Teams gegenübergestanden. Damals hatten die Kansas City Chiefs die Partie mit 31:20 für sich entschieden. Die 49ers warten nun schon seit knapp 30 Jahren auf einen weiteren Titel, woraus auch in diesem Jahr nichts wurde. Nach einer Verlängerung siegten die Chief schließlich mit 25:22. Zum Start der Partie ab 0.40 Uhr waren 2,12 Millionen Interessenten mit von der Partie, was zu überragenden 30,6 Prozent Marktanteil führte. Die 1,32 Millionen Umworbenen sicherten sich traumhafte 56,2 Prozent. Zum dritten Quarter hatte sich das Publikum auf 1,54 Millionen Menschen verkleinert, während der Marktanteil auf exzellente 40,3 Prozent gewachsen war. Die 0,97 Millionen Werberelevanten belegten nun 69,0 Prozent des Zielgruppenmarktes. Die Quoten nach 3 Uhr werden erst einen Tag später zur Verfügung stehen.