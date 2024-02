«Girls on the Bus» startet Mitte März

US-Fernsehen

Die neue Serie mit Melissa Benoist, Carla Gugino und Natasha Behnam hat endlich einen Starttermin.

Die Max Original Dramaserievon Warner Bros. Television startet mit zwei Folgen am Donnerstag, den 14. März, gefolgt von einer neuen Folge pro Woche bis zum 9. Mai auf Max. Die neue Comedy-Serie lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, vier Journalistinnen auf Wahlkampftour zu begleiten, die sich alle durch ihren Reportagestil und ihre Persönlichkeit unterscheiden.Im Mittelpunkt steht Sadie McCarthy (Melissa Benoist), eine Journalistin, die von einer vergangenen Ära der Wahlkampfberichterstattung schwärmt und ihr ganzes Leben über den Haufen wirft, um für eine renommierte Zeitung über einen Präsidentschaftskandidaten zu berichten. Sadie steigt in den Bus und freundet sich schließlich mit drei Konkurrentinnen an: Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) und Kimberlyn (Christina Elmore). Trotz ihrer Unterschiede wachsen die Frauen zu einer Familie zusammen, die die größte Seifenoper der Stadt erlebt - den Kampf um das Weiße Haus.In der Serie sind Melissa Benoist, Carla Gugino, Natasha Behnam, Christina Elmore, Brandon Scott, Griffin Dunne, Mark Consuelos und Scott Foley zu sehen. «The Girls on the Bus» von Amy Chozick und Julie Plec ist inspiriert von Chozicks Erfahrungen als politische Reporterin in einem Wahlkampfbus mit mehreren Präsidentschaftskandidaten. Chozick und Plec fungieren neben Rina Mimoun, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman und Marcos Siega als ausführende Produzenten; Jesse Peretz war ausführender Produzent und führte beim Pilotfilm Regie; Benoist fungiert als Produzent. Die Serie wird von Berlanti Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert.