WE tv holt sich «The Braxtons»

US-Fernsehen

Nach Jahren wird die Familie wieder für das Fernsehen begleitet.

WE tv heißt heute eine der Gründerfamilien des Reality-Fernsehens,, willkommen. In der neuen Reality-Serie The Braxtons treffen Toni, Towanda, Trina, Tamar und Ms. Evelyn wieder aufeinander, um über neue Liebe, Erfolg, Herzschmerz, anhaltende Familiendynamik und vieles mehr zu berichten.Es ist mehr als drei Jahre her, dass die Familie Braxton mit ihrer Erfolgsserie «Braxton Family Values» auf dem Bildschirm zu sehen war, die sieben Staffeln lang lief und immer noch eine der beliebtesten Familien-Dokuserien im Fernsehen ist. Jetzt ist die Familie Braxton mit einer neuen Serie zurück und macht dort weiter, wo sie aufgehört hat: Sie erzählt von ihrer Achterbahnfahrt als Familie, von den letzten Jahren bis hin zu den aktuellen Erfolgen der Familie. Die Serie wird nie zuvor gesehene private Momente zeigen, von der Quarantäne bis zum verheerenden Verlust ihrer Schwester Traci, und die Zuschauer in ihr Leben mitnehmen, während sie dieses neue Kapitel ohne sie aufbauen.Matriarchin Evelyn teilte im Namen der Familie mit: "Danke, dass Sie alle an unserem Leben teilhaben. Ich hoffe, dass ihr durch jede einzelne unserer Erfahrungen mit uns wachsen werdet. Wir inspirieren euch in euren Unternehmungen und lehren euch die Bedeutung von Familie, Liebe und Lebenserfahrung. Denkt daran, wir sind nicht perfekt, wir sind nur Menschen. Schaut auf Gott."Frau Evelyn ist entschlossen, ihren Töchtern zu helfen, gemeinsam zu heilen und den Schmerz in ein Versprechen zu verwandeln, indem sie den Schmerz nutzen, um sich selbst zu stärken und sich zusammenzuschließen. Jede einstündige Folge folgt dem rasanten Leben von Toni, Towanda, Trina und Tamar, wie sie Beziehungen, Mutterschaft, Karriere, Familie und vor allem ihre Schwesternschaft unter einen Hut bringen."Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dies eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Geschichte von WE tv ist und ein Moment, auf den die Fans seit der Ausstrahlung der letzten Folge von «Braxton Family Values» am 17. Dezember 2020 gewartet haben", so Brett Dismuke, Head of Content, WE tv und ALLBLK. "Die Braxtons sind eine der Gründerfamilien des Reality-Fernsehens und die WE tv-Zuschauer haben jeden Moment ihrer ursprünglichen Pionierserie, die 148 unvergessliche Episoden umfasste, miterlebt. Wir freuen uns sehr, sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen und erneut an diesen dynamischen Beziehungen und all den Höhen, Tiefen, Triumphen, Rückschlägen und Dramen teilhaben zu können, die dazwischen liegen."Tara Long und Ri-Karlo Handy für Blink49 und Datari Turner für Datari Turner Productions sind neben Toni, Tamar, Trina, Towanda und Evelyn Braxton die ausführenden Produzenten von «The Braxtons». Angela Molloy, SVP Development & Original Production, Unscripted, ist ausführende Produzentin für WE tv.