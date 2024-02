«White Lotus»: Milo Biković von Julian Kostov ersetzt

US-Fernsehen

Biković hat sich zuletzt in der Öffentlichkeit für Russlands Putin eingesetzt.

Die Verantwortlichen der dritten-Staffel haben Miloš Biković kurz vor den laufenden Dreharbeiten in Thailand ersetzt. Der Schauspieler wurde aus der Serie geworfen, nachdem er den Überfall der Russen auf die Ukraine unterstützte. "Heute wurde eine gezielte Kampagne gegen mich entfesselt, offenbar als externes Manöver, um Entscheidungen zu beeinflussen, die einen beunruhigenden Präzedenzfall schaffen können, der das Wesen der künstlerischen Freiheit überschattet", sagte Biković zuvor in einer Erklärung. "Das Ergebnis eines solchen Narrativs ist der Triumph der Absurdität und die Niederlage der Kunst."Julian Kostov schließt sich den bereits angekündigten Mitgliedern der Staffel 3 an: Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook, und Sam Nivola.Die Produktion von «The White Lotus» soll im Februar in und um Koh Samui, Phuket und Bangkok, Thailand, beginnen. Genaue Details zur Handlung werden noch geheim gehalten, abgesehen von der Tatsache, dass es um eine neue Gruppe von Gästen in einem White Lotus Resort gehen wird.