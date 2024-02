Neue «Make Love, Fake Love»-Staffel: Hemmer folgt auf Koc

TV-News

Die RTL+-Datingshow, in der diesmal Antonia Hemmer im Mittelpunkt steht, kehrt zurück. Auch RTL wird die Sendung im linearen Fernsehen ausstrahlen.

Vor zwei Jahren stellte sich Yeliz Koc in einer neuen RTL+-Datingshow der Herausforderung unter zahlreichen Männern herauszufiltern, wer tatsächlich Single und auf der Suche nach der großen Liebe ist, und wer es nicht ganz so ernst mit der Liebe meint. Nun hat RTL+ eine zweite Staffel vonangekündigt, in der diesmal Antonia Hemmer diese Aufgabe lösen muss. Der Streamingdienst zeigt ab dem 20. Februar wöchentlich eine neue Folge. Eine Woche zuvor geht bereits eine Sneak Preview online.2020 wurde Hemmer mit durch RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» bekannt, nach der sie mit Jungbauer Patrick Romer zusammenkam. In ihrer knapp zweijährigen Beziehung nahmen sie gemeinsam an den TV-Shows «#CoupleChallenge» und «Das Sommerhaus der Stars» teil. Trotz des Triumphs in Bocholt folgte 2022 die Trennung nach öffentlichen Sticheleien und vielen verletzenden Sprüchen. Nun sucht sie ihren Angaben zufolge nach einem „loyalen und respektvollen“ Partner, der „aber natürlich auch Humor und Intelligenz mitbringen – vor allem auf sozialer Ebene“, so Hemmer. Moderiert wird «Make Love, Fake Love» erneut von Janin Ullmann, die Hemmers Suche nach der wahren Liebe in einer Villa in Griechenland begleitet.Neben der Online-Verwertung setzt auch RTL auf das Datingformat. Der Free-TV-Sender zeigt die Produktion von ITV Studios Germany ab dem 2. März im Nachtprogramm. Die erste Folge läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:50 Uhr.