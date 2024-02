Stormy-Daniels-Doku erscheint Mitte März

US-Fernsehen

Hinter dem Film steckt Judd Apatow, Regie führte Sarah Gibson.

Der Peacock-Original-Dokumentarfilmvon Regisseurin und Produzentin Sarah Gibson befasst sich mit dem Leben und der Zeit von Stormy Daniels, die ihre Geschichte erzählt und Ereignisse schildert, die Teil der amerikanischen Geschichte geworden sind. Der von Erin Lee Carr produzierte und von Judd Apatow, Sara Bernstein und Meredith Kaulfers (Imagine Documentaries) produzierte Film führt den Zuschauer hinter die Kulissen von Stormys Leben als Mutter, Künstlerin und Anwältin, die hart daran arbeitet, sich neu zu erfinden, während sie immer noch mit der Bombe zu kämpfen hat, die fünf Jahre zuvor in ihrem Leben hochgegangen ist.Die zweifach für den Emmy Award nominierte Filmemacherin Erin Lee Carr, Regisseurin von «Britney vs. Spears» und «Mommy Dead and Dearest», wird auch als Produzentin fungieren. Die Premiere ist auf Montag, den 18. März 2024, gelegt worden. Peacock hat die Rechte erworben.Der Film wird von Emmy-Preisträger Judd Apatow von Apatow Productions («George Carlin's American Dream», «The Zen Diaries of Garry Shandling») zusammen mit Sara Bernstein und Meredith Kaulfers von Imagine Documentaries («The Super Models», «Judy Blume Forever») produziert. Emelia Brown wird auch als Produzentin fungieren.