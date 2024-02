Apple veröffentlicht Startdaten

US-Fernsehen

Formate wie «The Big Door Prize» und Co. gehen in wenigen Wochen weiter.

Die Erstausstrahlungstermine von Apple TV+ für das Frühjahr und den Sommer wurden bekannt gegeben, darunter die Daten für die Rückkehr neuer Staffeln von Serien wie «Loot», «The Reluctant Traveler With Eugene Levy», «The Big Door Prize», «Acapulco» und «Trying».Apple TV+ kündigte am ersten Tag der Winter 2024 Pressetour der Television Critics Assn. seine Pläne für neue Serien wie «The New Look», «The Dynasty: New England Patriots», «Constellation», «The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin», «Manhunt», «Palm Royale», «Sugar», «Franklin», «Dark Matter», «Presumed Innocent» und «Land of Women» an. Über die Rückkehr von «Severance» und «Shrinking» wurde nichts bekannt."Diese fesselnden Serien spiegeln Apples Engagement wider, Geschichten zu entwickeln, die nicht nur unterhalten, sondern auch den Reichtum unserer gemeinsamen menschlichen Erfahrung widerspiegeln, ein Gefühl der Verständigung fördern und kulturelle Diskussionen auf der ganzen Welt anregen", sagt Matt Cherniss, Head of Home Programming, Apple TV+. "Wir freuen uns darauf, allen zu zeigen, was wir zu bieten haben.(Historische Dramaserie): Mittwoch, 14. Februar(10-teiliges Dokumentarfilm): Freitag, 16. Februar(die Entstehungsgeschichte): Freitag, 16. Februar(achtteiliger verschwörungsbasierter Psychothriller ): Mittwoch, 21. Februar(sechsteilige Comedy-Abenteuer-Serie ): Freitag, 1. März(siebenteilige zweite Staffel): Freitag, 8. März(siebenteilige True-Crime-Serie): Freitag, 15. März: Mittwoch, 20. März- Staffel 2: Freitag, 29. März- Staffel 2 : Mittwoch, 3. April" (achtteiliges Drama): Freitag, 5. April: Freitag, 5. April(limitierte Serie): Freitag, 12. April- Staffel 2 : Mittwoch, 24. April- Staffel 3: Mittwoch, 1. Mai(Sci-Fi-Thrillerserie): Mittwoch, 8. Mai- Staffel 4: Mittwoch, 22. Mai(achtteilige limitierte Serie): Freitag, 14. Juni(sechsteilige Dramedy): Sommer 2024