«Das große Wiedersehen» steigert Vorjahres-Leistung

Quotennews

Obwohl die Reichweiten rückläufig waren, verbesserte sich der Marktanteil in der Zielgruppe deutlich um über zwei Prozentpunkte.

Der RTL-Dschungel dominierte 17 Tage lang das deutsche Fernsehen und endete am Sonntag mit der Krönung von Lucy Diakovska als Dschungelkönigin und einem Knall: Das Finale holte so hohe Marktanteile wie seit 2017 nicht mehr. 45,4 Prozent wurden in der Zielgruppe gemessen. Für RTL wareinmal mehr ein voller Erfolg. Am Montag kam es nun zur dreistündigen Show, die um 22:15 Uhr vonunterbrochen wurde.Die von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderierte Show lockte zum Abschluss der 17. «IBES»-Staffel 2,98 Millionen Zuschauer an. Dies entsprach einem Marktanteil von sehr guten 12,5 Prozent. In der Zielgruppe stand eine Reichweite von 1,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen zu Buche, der Marktanteil in dieser Gruppe belief sich auf tolle 23,0 Prozent. Im vergangenen Jahr verfolgten die Wiedersehensfolge 3,37 Millionen Zuschauer, darunter 1,25 Millionen umworbene Zuseher. Die Marktanteile lagen damals bei 13,2 Prozent bei allen und 20,9 Prozent in der Zielgruppe.«RTL Direkt» informierte um 22:15 Uhr 2,48 Millionen Interessierte. Die 20-minütige Nachrichtensendung, die erstmals seit über zwei Wochen wieder auf dem Regelsendeplatz zu sehen war, erreichte 12,7 Prozent Marktanteil. Mit 0,93 Millionen Jüngeren verbuchte Jan Hofer 21,9 Prozent in der Zielgruppe.undfuhren zu später Stunde noch 1,03 und 0,72 Millionen Zuschauer ein. Die Reichweite in der Zielgruppe sank auf 0,33 und 0,21 Millionen. Auch die Marktanteile tendierten nach unten auf weiterhin sehr gute 9,6 und 10,1 Prozent bei allen sowie 13,7 und 12,7 Prozent beim werberelevanten Publikum.