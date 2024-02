Primetime-Check

Wie verlief der Start von «First Dates Hotel»? Konnten «Die Geissens» gegen das Dschungel-Wiedersehen punkten?

Das ZDF gewann mitden Abend, denn der Thriller überzeugte 6,36 Millionen Menschen zum Einschalten. Dies bescherte dem Mainzer Sender 23,7 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden annehmbare 6,1 Prozent erzielt.undkamen im Anschluss auf 3,74 und 1,75 Millionen Zuschauer sowie 15,9 und 11,0 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 7,1 und 4,9 Prozent zu Buche.Das Erste setzte auf die Doku, die 2,11 Millionen Seher begeisterte und Marktanteile von 7,8 und 7,5 Prozent einfuhr.sorgte im Anschluss für eine Reichweitensteigerung auf 2,26 Millionen Zuschauer. Der Markanteil stieg auf 8,9 Prozent. Beim jungen Publikum waren aber nur 6,5 Prozent drin. Dieinformierten 2,03 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile wurden auf 10,6 und 6,7 Prozent beziffert.Bei RTL standauf dem Programm. Den Staffelabschluss aus Australien verfolgten 2,98 Millionen Zuschauer, das um 22:15 Uhr eingeschobenemarkierte 2,48 Millionen Seher. Die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich mit 23,0 und 21,9 Prozent auf einem tollen Niveau. Bei VOX startete eine neue-Staffel, die mit 0,96 Millionen Zuschauern und 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber so schwach wie nie aus dem Startblock kam.war ab 22:21 Uhr nur noch für 0,38 Millionen und 3,0 Prozent gut. Gegen die Dschungelshow hatte auch Sat.1 mitarge Probleme. Die Abnehmshow musste sich mit dem Staffeltiefstwerten von 0,62 Millionen Sehern und 3,4 Prozent Marktanteil zufriedengeben.Auch ProSieben fuhr miteinen Negativrekord ein. Die finale Doppelfolge der ersten Staffel verbuchte 0,87 Millionen Zuschauer und mittelmäßige 6,9 Prozent. Zwei-Folgen spülten 0,63 und 0,82 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI. Der Grünwalder Sender durfte sich über tolle 5,6 und 6,3 Prozent Marktanteil freuen.sorgte als Zweitverwertung für 0,34 Millionen und 3,8 Prozent. Kabel Eins lockte mit dem Spielfilm0,79 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe waren gute 5,2 Prozent möglich.