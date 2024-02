«Tod in Mombasa» kann nicht mit den ZDF-Krimi-Reihen mithalten

Quotennews

Der mit Heino Ferch besetzte Thriller erreichte 6,36 Millionen Zuschauer und verbuchte damit die größte Reichweite des Tages.

Das ZDF startete am Neujahrstag mit dem «Traumschiff» in 2024 und sicherte sich 5,46 Millionen Zuschauer. Die beliebten Krimi-Reihen «Nord Nord Mord», «Die Toten vom Bodensee» und «Unter anderen Umständen» liefen auf dem gewohnten Krimi-Sendetag am Montagabend noch deutlich erfolgreicher und unterhielten 8,40, 7,21 und 7,54 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 25,9 und 30,2 Prozent, die am 8. Januar bei „Sievers und die fünf Fragezeichen“ zu Buche standen. In dieser Woche präsentierte das ZDF keine etablierte Krimi-Reihe, sondern den mit Heino Ferch besetzten ThrillerDer 90-Minüter, den Jörg Lühdorff frei nach den Romanen von Lena Blaudez adaptierte und inszenierte, erreichte 6,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit sicherte sich das ZDF zwar keinen neuen Bestwert auf dem Sendeplatz, aber immerhin die größte Reichweite des Tages. Der Marktanteil belief sich auf grandiose 23,7 Prozent. Beim jungen Publikum hatte „der Fernsehfilm der Woche“ einen schwereren Stand und kam gegen das Dschungel-Wiedersehen von RTL (23,0% MA 14-49) nicht über 6,1 Prozent hinaus. Es wurden 0,35 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer gemessen.Am Nachmittag dominierte einmal mehr das gewohnte Line-up bestehend ausund. Die Koch-Sendung sahnte ab 14:15 Uhr mit 1,63 Millionen Zuschauern formidable 19,2 Prozent Marktanteil ab. Die Antiquitäten-Show mit Horst Lichter war bei 2,14 Millionen Menschen beliebt und kam auf 23,4 Prozent, während die humorige Krimi-Reihe aus Süddeutschland 2,93 Millionen Zuschauer und 25,9 Prozent verzeichnete. Beim jüngeren Publikum kam die knapp dreistündige Sendestrecke auf Marktanteile von 11,2, 15,1 und 6,5 Prozent.