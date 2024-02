Besetzung für «Department Q» bekannt

England

Matthew Goode, Chloe Pirrie, Alexej Manvelov, Kelly Macdonald und Leah Byrne spielen die Hauptrollen.

Netflix gab die Besetzung der neuen Krimiseriebekannt, die derzeit in Edinburgh produziert wird. Matthew Goode («The King's Man», «The Offer»), Chloe Pirrie («Under The Banner of Heaven», «The Queen's Gambit»), Alexej Manvelov («Jack Ryan», «Top Dog») Kelly Macdonald («Line of Duty», «Operation Mincemeat») und Leah Byrne («Call The Midwife», «Nightsleeper») spielen die Hauptrollen in der neuen Serie des gefeierten Showrunners Scott Frank («The Queen's Gambit»).Detective Carl Morck (Matthew Goode) - brillant, aber unmöglich - bekommt sein Leben auf den Kopf gestellt, nachdem ein gewalttätiger Zwischenfall seinen Partner gelähmt und einen Polizisten getötet hat. Nach seiner Rückkehr an den Arbeitsplatz wird er mit dem Aufbau der Abteilung Q beauftragt - einer neuen Abteilung für ungeklärte Fälle, die kaum mehr als eine PR-Übung ist. Zunächst passt es Carl, an den Rand gedrängt zu werden; er ist froh, seine Tage mit Solitärspielen und Abhängen zu verbringen. Doch im Laufe der Serie werden Carls detektivische Instinkte wieder geweckt, und seine neue Abteilung im Keller wird zu einem unwahrscheinlichen Magneten für die Außenseiter und Sonderlinge von Chief Super, Moiras Polizeiteam.Zur Besetzung gehören außerdem Mark Bonnar («Napoleon», «Guilt») als Stephen, Shirley Henderson («Harry Potter», «Bridget Jones») als Clare Marsh, Jamie Sives («Guilt», «Crime») als DS Hardy und Kate Dickie («Inside Man», «The Witch») als Moira.