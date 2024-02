One zeigt Xavier Dolans «Die Nacht als Laurier erwachte»

TV-News

Der gefeierte Autor, Regisseur und Schauspieler setzt vor zwei Jahren seine erste Serie um. Der ARD-Spartensender bringt die kanadische Reihe anlässlich Dolans 35. Geburtstag nach Deutschland.

Trotz seines recht jungen Alters hat der Kanadier Xavier Dolan bereits zahlreiche Filmprojekt als Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler umgesetzt. Er gewann mehrere Preise beim Cannes Film Festival, drei französische Filmpreise und war sogar für ein Musikvideo von Adele („Easy on Me“ für einen Grammy nominiert. Am 20. März wird „das Wunderkind des internationalen Autorenfilms“ 35 Jahre alt, weshalb der ARD-Spartensender One Dolan gratuliert, indem man dessen Serien-Debütals deutsche TV-Premiere zeigt.Die Serie erzählt die Geschichte einer Familie, die durch ein Trauma aus der Vergangenheit bedroht ist. Der Stoff basiert auf dem Theaterstück des kanadischen Autors Michel Marc Bouchard, über Xavier Dolan sagt: „Ich habe das Theaterstück im Sommer 2019 gesehen. Ich habe mich sofort in das Stück verliebt.“ One zeigt die fünfteilige Serie am Samstag, 16. März ab 22:05 Uhr.Neben der Deutschlandpremiere von «Die Nacht, als Laurier erwachte» setzt One am selben Abend auch auf den Spielfilm, Dolans bislang neuestem Film, in dem er auf die Freundschaft zweier Endzwanziger blickt. Kurz vor Dolans Geburtstag präsentiert One weitere Titel aus dessen Feder: Am Sonntag, 17. März, zeigt man um 23:15 Uhr das Mutter-Sohn-Dramaaus dem Jahr 2014. Am Montag, 18. März, folgen ab 20:15 Uhr der Film, das Porträtsowie das Drama. Alle Titel sind 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar.