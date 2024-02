Esther Sedlaczek: Wir offen sind und neugierig darauf, was es auf unserer Welt alles zu entdecken gibt

Interview

Die frühere Sky-Moderatorin ist im Ersten für die großen Momente verantwortlich: Sie interviewte Bundestrainer Hansi Flick bei der Katar-Fußball-WM und führt am Samstagabend durch «Frag doch mal die Maus».

Die eigentliche Vorbereitung unserer Show übernehmen ja die Kinder mit ihren verrückten Fragen. Was glauben Sie: Ist es möglich, dass ein Hund so schnell läuft und so stark an der Leine zieht, dass er sein Herrchen zum Fliegen bringt, so wie wir das aus Comics kennen? Oder ob man wohl mit Hilfe von Kaugummis einen Menschen zum Schweben bringen kann …? Das und noch viel mehr versuchen wir am Samstagabend zusammen mit der Maus herauszubekommen.Wir sind ja fast alle mit der Maus aufgewachsen. Deshalb ist «Frag doch mal die Maus» immer eine Art Familienfest für Jung und Alt, zu dem man auch liebe Freunde und Bekannte einlädt. Es ist doch schön, wenn man bei einer solchen Gelegenheit mit bekannten Leuten ins Plaudern kommt. Wincent Weiss erzählt über seine Schulzeit und von Riccardo Simonetti erfahren wir, wie es ist, als Kind einen Vater mit einer eigenen Eisdiele zu haben. Das bringt uns alle etwas näher zusammen.Sind denn nicht alle Kinder außergewöhnlich? Da möchte ich gar niemanden hervorheben. Bei «Frag doch mal die Maus» steht ja auch gar nicht im Vordergrund, ob jemand etwas Besonderes kann oder besser kann als andere. Unser Credo ist, dass wir offen sind und neugierig darauf, was es auf unserer Welt alles zu entdecken gibt. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Wasserschweine die größten Nagetiere der Welt sind und zur Familie der Meerschweinchen zählen …Wenn es um Unterhaltung geht, ist immer gut, möglichst so zu sein wie man ist. Da versuche ich niemanden zu kopieren oder nachzuahmen. Was ich anders mache, kann ich gar nicht wirklich sagen. Klar, eine neue Gastgeberin ist schon eine große Veränderung für eine Samstagabendshow. Aber die Sendung verändert sich in allen Bereichen – zum Beispiel im Design oder in der Dramaturgie. Nur eines bleibt immer gleich: Kinder bringen Erwachsene mit ihren Fragen ins Schwitzen.Ja klar, und auch ein bisschen verliebt in den blauen Elefanten. Das bin ich ehrlich gesagt auch heute noch – was aber nicht heißt, dass das Elefanten-Team bei der Show bessere Chancen hat als das Maus-Team.Ja, ich bin bislang total zufrieden und die Sendung macht mit wirklich Spaß. Auch wenn es am Anfang für mich ein sehr großer Schritt war. Weg vom Spielfeld der Sportberichterstattung hin zu einem Fernsehstudio einer Quizsendung. Das Feedback ist aber sehr positiv – sowohl von der ARD, aber auch von den Zuschauer/innen. Was mir fast noch wichtiger ist.Ich finde nicht, dass immer nur zahme Fragen gestellt wurden oder werden. In Katar kamen natürlich viele Punkte zusammen: Das schlechte Abschneiden des Teams, die Diskussionen drumherum. Daher finde ich nach wie vor, dass mein Nachfragen zu der einen oder anderen Antwort absolut legitim war, wobei ich nicht finde, dass ich jemanden in die Mangel genommen habe oder unfreundlich war.Für mich persönlich war es ein wunderbarer Auftakt in die EM-Phase und ich hatte das erste Mal eine wirkliche Vorfreude auf den kommenden Sommer. Die Elbphilharmonie als eines der neusten „Wahrzeichen“ Deutschlands hat der Veranstaltung einen tollen Rahmen gegeben – fast alle Nationen haben ihre wichtigsten Fußballvertreter nach Hamburg gebracht. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht die Veranstaltung zu moderieren.Natürlich ist dies etwas schade, da wir ja wirklich wahnsinnig tolle Künstlerinnen und Künstler auf dieser großartigen Bühne in der Elbphilharmonie hatten. Für viele Fußballfans ist aber wahrscheinlich die Auslosung und v.a. das Ergebnis mit der Gruppenauslosung das wichtigste…Ich freue mich sehr auf die EM. Eine Heim-EM bekommt man schließlich nicht allzu oft mit, daher steigt auch bei mir die Vorfreude immer mehr. Was das Abschneiden der Deutschen Mannschaft anbelangt hoffe ich, dass wir den vielzitierten Mythos der Turnier-Mannschaft wieder aufleben lassen können. Das wäre für die Stimmung im Land und vor allem für das Turnier toll.