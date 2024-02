Quotencheck

In rund sieben Wochen sollten drei Singles unter die Haube gebracht werden. Die Einschaltquoten waren akzeptabel.

Im Januar haben die Verantwortlichen vier Episoden der neuen VOX-Showauf Sendung geschickt. Innerhalb dieser Deadline sollten drei Singles an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden. Die Auftaktfolge mit Jana-Ina Zarella riss am Dienstag, den 9. Januar, zwischen 20.15 und 22.15 Uhr keine Bäume aus. Nur 0,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wollten das Format sehen, das einen mittelmäßigen Marktanteil von 3,1 Prozent mitbrachte. Unter den Werberelevanten befanden sich nur 0,38 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag mit 6,7 Prozent leicht unter dem Senderschnitt.In der zweiten Folge, die logischerweise sieben Tage später gesendet wurde, war die Zeit schon fortgeschritten. Jasmin, Laila und Daniel mussten theoretisch innerhalb von 41 Tagen vor den Traumaltar treten. 0,65 Millionen Menschen sahen Laila bei einem romantischen Date in einem Wellness-Hotel, während 2,3 Prozent der Zuschauer Daniel die Aussprache mit seiner Romanze suchte. 0,26 Millionen junge Menschen sahen das Gefühlschaos von Jasmin, der Marktanteil der Folge war mit 4,3 Prozent suboptimal.0,71 Millionen Menschen waren bei der dritten Ausgabe dabei, bei der nur noch 23 Tage bis zum Finale übrig waren. Für Daniel hat sich die Suche nach der großen Liebe ausgezahlt, schließlich schwebte er auf Wolke sieben und suchte nach einer passenden Hochzeitslocation. Jasmin erhielt eine überraschende Nachricht und Laila bekam erste Zweifel. Das führte zu 2,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie sechs Prozent bei den Umworbenen. «Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?» verzeichnete eine Reichweite von 0,33 Millionen bei den Umworbenen.Das Finale, das am 30. Januar 2024, um 20.15 Uhr anstand, zeigte drei Single und deren Geschichte. Die Produktion von VOX sicherte sich zum Ende 0,76 Millionen Fernsehzuschauer und freute sich über 2,8 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden 0,41 Millionen Zuschauer eingesammelt, das war zugleich der Bestwert der Staffel. Der Marktanteil belief sich auf tolle 7,2 Prozent.Die vierteilige Reality-Doku «Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?» unterhielt im Durchschnitt 0,73 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 2,7 Prozent. Bei den jungen Menschen konnten sich die Verantwortlichen über 0,34 Millionen Zusehende freuen, die einen Marktanteil von 6,1 Prozent mitbrachten. Die vierteilige Serie riss zwar keine Bäume aus, die Ergebnisse sind aber vor allem bei den jungen Menschen akzeptabel.