«Last Frontier» castet Dominic Cooper

US-Fernsehen

Auch Haley Bennett wird neben Jason Clarke in der neuen Serie zu sehen sein.

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ werden Haley Bennett und Dominic Cooper zwei Hauptrollen in der neuen AppleTV-Serieübernehmen. Die beiden gesellen sich zu dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Jason Clarke in der Serie, die im Februar 2023 für zehn Episoden bestellt wurde.Laut offizieller Beschreibung folgt die Serie US-Marshal Frank Remnick (Clarke), "einem einsamen Marshal, der für die ruhigen, rauen Gegenden Alaskas zuständig ist, dessen Zuständigkeitsbereich durcheinander gerät, als ein Gefängnistransportflugzeug in der abgelegenen Wildnis abstürzt und Dutzende gewalttätiger Häftlinge freilässt. Bennett erhält den Auftrag, die Stadt zu beschützen, für deren Sicherheit er geschworen hat. Er beginnt zu ahnen, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines gut durchdachten Plans mit internationalen politischen Verwicklungen. Die Rolle des Sidney wird von Bennett gespielt. Er wird als CIA-Agent beschrieben, der mit Frank zusammenarbeiten soll. Und Cooper wird die Rolle von Havlock spielen, der "ein ehemaliger Navy Seal und Flüchtling ist, der auf der Jagd nach den US Marshals und der CIA ist".«The Last Frontier» stammt aus der Feder von Jon Bokenkamp und Richard D'Ovidio. Beide fungieren neben Clarke als ausführende Produzenten. Sam Hargrave wird Regie führen und den Pilotfilm produzieren. Apple Studios wird produzieren.