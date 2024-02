«Moana 2» ist fast fertig

Kino-News

Völlig überraschend bringt Disney die Fortsetzung noch diesen Herbst in die Kinos.

Die Fortsetzung des Animationsfilms «Vaiana» aus dem Jahr 2016 steht in den Startlöchern. Der in den USAbetitelte Film hatte ein Budget von rund 175 Millionen US-Dollar und spülte über 680 Millionen US-Dollar in die Kassen von Disney. Die Mitarbeiter von Walt Disney Pictures arbeiteten bereits an der Fortsetzung. Der neue Film wird allerdings nicht im nächsten Jahr in die Kinos kommen, sondern erst am 27. November 2024.Die Fortsetzung von «Moana», so Disney-Chef Bob Iger gegenüber „CNBC“, sei eigentlich als Fernsehserie geplant gewesen. Man habe sich aber für die Produktion eines Kinofilms entschieden, weil das lukrativer sei. "Moana ist nach wie vor ein unglaublich beliebtes Franchise und wir können es kaum erwarten, mehr von Moana und Maui zu zeigen, wenn «Moana 2» im November in die Kinos kommt", so Iger.Laut Disney nimmt die Fortsetzung die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine ausgedehnte neue Reise mit Moana, Maui und einer brandneuen Crew ungewöhnlicher Seefahrer. Nachdem sie einen unerwarteten Anruf von ihren Vorfahren erhält, muss Moana in die Weiten Ozeaniens und in gefährliche, längst vergessene Gewässer aufbrechen, um ein Abenteuer zu bestehen, das sie noch nie zuvor erlebt hat.