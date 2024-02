Interview

Die SWR-Redakteure Michael Schmidl und Simon Riedl haben sich mit Quotenmeter über die Produktion der neuen Serie «Die Notärztin» unterhalten.

Mannheim ist eine Stadt, die bisher in der fiktionalen Serien- und Filmlandschaft Deutschlands noch deutlich unterrepräsentiert ist. Uns hat es gereizt, eine dieser vielfältigen Städte filmisch neu zu entdecken.Mannheim ist sehr vielfältig und bietet unterschiedliche Milieus. Die Stadt wirkt stellenweise sehr urban. Der Rhein und die Hafenanlagen haben einen ganz eigenen Charme. Aber Mannheim hat auch ganz andere Seiten, wie den Friedrichsplatz um den Wasserturm herum. Man findet auf engen Raum sehr unterschiedliche Settings und das macht es natürlich ideal für Dreharbeiten. Wir würden uns freuen, wenn die Serie nach den ersten sechs Folgen in die Verlängerung geht und irgendwann zu einer langlaufenden Serie wird. Da wird dann auch Zeit und Raum sein, um alle diese besonderen Orte Mannheims zu erzählen.Das hoffen wir sehr, dass wir hier ein „perfektes Abendprogramm“ gefunden haben. Auch wenn beide Serien auf den ersten Blick Parallelen aufweisen, unterscheiden sie sich doch sehr. «Die Notärztin» Dr. Nina Haddad muss raus auf die Straßen zu den Patienten und taucht vor Ort kurz, aber sehr intensiv in das Leben der Patienten ein. Sie wird dabei von der Feuerwehr unterstützt. Unsere Serie ist nicht nur ein Medical, sondern auch eine Feuerwehrserie.Mit Sabrina Amali haben wir die perfekte Darstellerin für unsere Serie gefunden. Ihr Spiel ist präzise, charmant und gleichzeitig sehr bewegend. Sie hat sich diese Rolle wirklich zu eigen gemacht. Zur Vorbereitung der Rolle ist sie als Praktikantin in einem Rettungswagen mitgefahren.Ja, wir denken, dass die Serienwelt der Notärztin das Potential hat, noch viele Geschichten zu erzählen. Sabrina Amali steht in den Startlöchern und möchte genau wie wir gerne die Arbeit an der Notärztin fortsetzen.Im Zentrum der Serie stehen die Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, zu helfen, zu retten, für andere da zu sein und – wenn es sein muss – dabei ihr eigenes Leben zu riskieren. Uns war es ein großes Anliegen diese helfenden Berufe in den Fokus zu rücken. Im Gegensatz zu den Ermittlungsformaten gibt es derzeit relativ wenige Medical-Dramen im deutschen Fernsehen.Noch sind wir nicht konkret in die Entwicklung einer neuen Staffel eingestiegen. Mannheim ist eine sehr vielfältige Stadt mit sehr unterschiedlichen Settings und Milieus. Auch das Rettungsteam weiß nie, wohin der nächste Einsatz geht. Daher ist Mannheim ein toller Spielort für unsere Serie, an dem es noch viele Settings und Geschichten zu entdecken gibt.Wir hoffen auf eine schnelle Entscheidung nach Ausstrahlung der sechs Folgen. Klar ist natürlich, dass auch die Zuschauerresonanz eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen wird.Derzeit gibt es keine Planungen in die Richtung, aber möglich ist alles.