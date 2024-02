ZDFneo setzt auf irisch-belgisch-deutsches Drama

TV-News

Hinter der Serie «Northern Lights» über eine junge Frau und einen jungen Mann, die sich in einer Trauerphase begegnen und sich einander offenbaren, steht Stephen Jones.

Dem irischen Sender TG4 war im November die Premiere der irisch-belgisch-deutschen Serievorbehalten, nun kommt die sechsteilige Drama-Serie auch nach Deutschland. ZDFneo zeigt alle sechs Episoden, die nach einer Idee von Stephen Jones entstanden sind, am Dienstag, 19. März, ab 23:10 Uhr am Stück. Ab dem 19. März ab Mitternacht steht «Northern Lights» auch in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.Jones schrieb nicht nur die Drehbücher, sondern spielt auch die Hauptrolle des Lloyd aus Dublin, der an einem verregneten Abend durch Zufall einen ganz besonderen Menschen kennen lernt. Eigentlich will er ein Pub-Konzert seines Freundes Baz (John Doran) besuchen, doch da er nicht in der richtigen Stimmung ist, tritt er schon nach wenigen Minuten den Weg nach Hause an. Unterwegs sieht Lloyd auf der Grattan Bridge eine völlig durchnässte junge Frau, die auf den Fluss starrt. Der besorgte Lloyd spricht sie an und fragt, ob alles in Ordnung sei. Nach anfänglichem Zögern nimmt Áine (Elva Trill) das Angebot an, mit in seine nahe gelegene Wohnung zu kommen, um sich vor dem Regen zu schützen. Dort angekommen, finden die beiden schnell einen Draht zueinander. So erfährt Áine, dass Lloyd nur übergangsweise in der Wohnung lebt, die eigentlich seinem Chef gehört. Lloyds Freundin Denise (Jennifer Heylen) ist gerade in Spanien, um auf dem Jakobsweg zu pilgern. Áine berichtet, dass sie immer noch bei ihren Eltern wohne, dort aber unbedingt ausziehen wolle. Lloyd hat den Eindruck, dass es noch mehr gibt, was sie bedrückt. Sie versichert ihm, dass sie nicht auf der Brücke stand, um ins Wasser zu springen. Allerdings habe sich ihr Freund Seán (Jay Duffy) vor drei Monaten genau an dieser Stelle das Leben genommen.Regie führten Tom Hall (Folgen 1, 2 und 4), Ruth Meehan (Folge 3) sowie Anthony Schatteman (Folgen 5 und 6). Deadpan Pictures und Potemkino übernahmen die Produktion. Sam Atwell, Ailish McElmeel, Peter de Maegd und Tom Hameeuw fungierten als Produzenten. Maik Platzen und Frank Seyberth verantworteten die Redaktion für das ZDF „Als Melodrama-Serie für die junge Zielgruppe passt sie («Northern Lights») perfekt ins Portfolio von ZDFneo . Sie verhandelt essenzielle Themen wie das Leben nach einem Schicksalsschlag und den Umgang mit dem Suizid von Angehörigen. All dies erzählt «Northern Lights» leise und unprätentiös und mit einem humorvollen Unterton“, erklärt Maik Platzen. „Besonders bemerkenswert ist die Rolle von Stephen Jones. Der Ire schrieb die Serie nicht nur nach seinem eigenen Theaterstück, sondern stand auch selbst als Hauptdarsteller vor der Kamera. In «Northern Lights» schuf er so die berührende Erzählung eines kurzen Moments, in dem alles möglich scheint, selbst wenn das Leben gefühlt feststeckt.“