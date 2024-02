«Blood and Water» geht in die vierte Staffel

International

Der Streamingdienst Netflix wird die neue Runde am 1. März 2024 veröffentlichen.

Ab Freitag, den 1. März 2024, wird die vierte Staffel der südafrikanischen Netflix-Produktionveröffentlicht. Die Serie dreht sich um die Schülerin Puleng (Ama Qamata), deren Schwester Phume kurz nach ihrer Geburt als Teil eines Menschenhändlerrings entführt wurde. An Phumes Geburtstag wird Puleng zu einer Party von Fikile Bhele (Khosi Ngema) eingeladen, einem beliebten Sportler, der am Parkhurst College, einer angesehenen Schule in Kapstadt, studiert.Als ihr neuer Freund Wade (Dillon Windvogel) sie auf ihre Ähnlichkeit hinweist, beginnt Puleng zu vermuten, dass Fikile Phume ist. Da sie ihr Leben lang im Schatten ihrer Schwester stand, beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie geht auf die Eliteschule, um Nachforschungen anzustellen. Bei der Lösung des Rätsels entdeckt Puleng, dass das Geheimnis ihrer verschwundenen Schwester nicht das einzige ist, das ihre Freunde und Familie hüten.Im Finale der dritten Folge kommt es zu einem blutigen Showdown im Haus von Molapo, und Puleng plant eine weitere Flucht - aber werden diejenigen, die all das Leid verursacht haben, jemals Gerechtigkeit erfahren? In den neuen Episoden versuchen Puleng und Fiks in ihrem letzten Schuljahr in die Zukunft zu blicken, doch die Vergangenheit bringt sie gegeneinander auf, als sie entdecken, dass sie immer noch verfolgt werden.