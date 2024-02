Super RTL holt «Paw Patrol»-Spin-off ins Free-TV

TV-News

Zum Start der Serie wartet auf die Zuschauer ein «Paw Patrol»- und «Rubble & Crew»-Marathon.

Im September 2023 feierte der «Paw Patrol»-Ablegerseine Deutschlandpremiere. Nun kommt die Kinderserie auch ins Free-TV und läuft bei Super RTL ab Sonntag, den 25. Februar. Zum Start veranstaltet der RTL-Kanal direkt einen großen «Paw Patrol»- und «Rubble»-Tag. Toggo zeigt von 5:30 bis 20:15 Uhr ausgewählte Episoden von, mehrere «Paw»-Serien-Specials sowie die erste Episode von «Rubble & Crew» (jeweils um 7:25 Uhr, 15:00 Uhr und 17:45 Uhr).Ab Montag, 26. Februar gibt es die kleine Bulldogge dann immer werktags ab 17:45 Uhr in Doppelfolgen. Die ersten neun Episoden stehen zudem ab Freitag, 23. Februar auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ zum Streamen bereit.«Rubble & Crew» dreht sich um den Titelhelden und dessen Familie. Sie gründen in der neuen Stadt Baubucht ihre eigene Baufirma. Egal, ob es um den Bau einer Landebahn für einen Flughafen geht oder um ein neues Restaurant – Rubble und seine Crew erledigen den Job. In der ersten Episode engagiert Bürgermeisterin Großherz Rubble und seine Crew für ein neues Bauprojekt. Als eine von Herrn Schnell-Meister konstruierte Brücke einstürzt, sind die kleinen Bau-Pfoten gefragt.