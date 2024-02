TikTok löscht Lieder von Universal Music

Vermischtes

Der Kampf um höhere Preise geht in eine neue Runde.

Universal Music ist die größte Plattenfirma in Europa und Nordamerika. Gleichzeitig ist TikTok derzeit die beliebteste Social-Media-App der jungen Generation. Die beiden Unternehmen konnten sich nicht auf ein neues Vergütungsniveau für die Musik einigen, weshalb TikTok zum 1. Februar 2024 sämtliche Musik von Universal Music aus dem Angebot genommen hat.Der bisherige Lizenzvertrag war am 31. Januar 2024 ausgelaufen. Universal Music warf TikTok vor, das Musikunternehmen zu einem günstigeren Vertrag drängen zu wollen. „Es ist bedauerlich und enttäuschend, dass die Universal Music Group ihre eigene Gier über die Belange ihrer Künstler*innen und Songwriter*innen stellt“, teilte der chinesische Konzern am Mittwoch mit.Die App stellt ihre Bedingungen als fair dar: „TikTok hat mit allen anderen Labels und Verlagen „Artist First"-Vereinbarungen getroffen. Offensichtlich ist das eigennützige Vorgehen von Universal nicht im besten Interesse der Künstler*innen, Songwriter*innen und Fans.“ Das Musikunternehmen erklärte in dem Brief, es habe in den Gesprächen über die Vertragsverlängerung mit TikTok "auf drei kritische Themen gedrängt - eine angemessene Vergütung für unsere Künstler und Songwriter, den Schutz menschlicher Künstler vor den schädlichen Auswirkungen von KI und die Online-Sicherheit für TikTok-Nutzer".In einem Statement am Donnerstag sagte ein Sprecher von Universal Music: "Unsere Verträge mit TikTok wurden gekündigt, weil TikTok nicht bereit war, Künstler und Songwriter angemessen zu entschädigen, menschliche Künstler vor den schädlichen Auswirkungen von KI zu schützen und die Probleme der Online-Sicherheit für die Nutzer von TikTok anzugehen." In der Erklärung des Sprechers heißt es weiter: "Obwohl TikTok (ehemals Musical.ly) eine der weltweit größten und wertvollsten Social-Media-Plattformen auf dem Rücken von Künstlern und Songwritern aufgebaut hat, argumentiert TikTok immer noch, dass Künstler für die 'kostenlose Werbung' dankbar sein sollten und dass Musikunternehmen 'gierig' seien, weil sie erwarten, dass sie Künstler und Songwriter einfach angemessen und auf einem ähnlichen Niveau entschädigen, wie es andere Social-Media-Plattformen derzeit tun".