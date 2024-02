FOX-Serie feiert Premiere um 03.40 Uhr

TV-News

Nach über fünf Jahren strahlt Kabel Eins die Serie «APB - Die Hightech-Cops» aus.

Kabel Eins hat sich die Free-TV-Rechte an dem Formatgesichert. Die Dramaserie wurde zwischen dem 6. Februar und dem 24. April 2017 auf dem amerikanischen Sender FOX ausgestrahlt. Der zur ProSiebenSat.1 Media SE gehörende Fernsehsender wird die Serie in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17. Februar, um 03.40 Uhr ausstrahlen.Matt Nix hat die Serie entwickelt, Justin Kirb, Natalia Martinez und Caitlin Stasey haben die Hauptrollen übernommen. Als Produktionsfirmen fungierten Entertainment Sketch Films, Flying Glass of Milk Productions und 20th Century Fox Television. In Deutschland lief das Format bisher nur im Pay-TV - unter anderem bei den damaligen Fernsehsendern TNT Serie.In der Serie kauft ein Tech-Milliardär eine Polizeistation in Chicago und stattet sie mit modernster Technik aus, nachdem er Zeuge des gewaltsamen Mordes an einem engen Freund und Finanzchef seines Unternehmens und der Ineffizienz der Polizei in diesem Fall geworden ist. Die Geschichte basiert lose auf dem Artikel "Who Runs the Streets of New Orleans?" von David Amsden, der 2015 im New York Times Magazine erschienen ist. In den USA verfolgten zunächst mehr als sechs Millionen Zuschauer den Pilotfilm, die Einschaltquoten sanken jedoch auf enttäuschende zwei Millionen.