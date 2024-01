Johann Lafer mit Gastauftritt bei «Rote Rosen»

TV-News

Der Starkoch steht derzeit vor der Kamera der ARD-Telenovela. Die Szenen werden Ende März ausgestrahlt.

Der Fernsehkoch Johann Lafer hat bei der ARD-Serie für eine Gastrolle angeheuert. Darin spielt er sich selbst, wie er ins Restaurant „Carlas“ kommt. Zu sehen gibt es seinen Auftritt voraussichtlich Ende März im Ersten. „Es macht mir sehr viel Spaß und ich muss sagen, ganz was anderes, am liebsten würde ich hier kochen!“, erklärt Johann Lafer über die Dreharbeiten.Das Erste gibt Folgendes zum Handlungsstrang bekannt: Marvin (Maurice Pawlewski) ist enttäuscht, denn sein Idol – Starkoch Johann Lafer – kommt für ein Showkochen nach Hamburg. Doch das Event ist restlos ausverkauft. Da lässt Charlotte (Malene Becker) ihre Kontakte spielen und organisiert, dass Johann Lafer ins "Carlas" kommt. Da schäumt nicht nur Marvins Herz über – auch Carla (Maria Fuchs) ist aufgeregt. Was soll sie dem berühmten Koch nur kredenzen? Sie entscheidet sich für die einfache Küche und trifft ins Schwarze. Lafer mag es einfach – allerdings perfekt zubereitet. Und da sieht er bei Marvin noch Potenzial. Der Fernsehkoch findet den Weg in Carlas Küche und zeigt, wie es richtig geht. Marvin muss sich beweisen und Carla wird neu inspiriert.Der Gastauftritt soll sicherlich für neuen Schwung bei «Rote Rosen» sorgen. Die Zukunft der ARD-Serie ist zwar bis 2025 geklärt, doch die Einschaltquoten sind seit geraumer Zeit ausbaufähig. Knackte «Rote Rosen» in der ersten Jahreshälfte noch regelmäßig die Marke der eine Million Zuschauer, übersprang man diese Hürde in den vergangenen Wochen und Monaten immer seltener. Gerade beim jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahren ist die Produktion von Studio Hamburg Serienwerft wenig gefragt und kommt nur selten auf mehr als fünf Prozent Marktanteil.