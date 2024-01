CW und Range Sports kooperieren

Wirtschaft

Die beiden Unternehmen wollen neue Inhalte für den Fernsehsender entwickeln.

Range Sports und der Fernsehsender The CW Network haben eine Partnerschaft geschlossen, um neue Inhalte und Franchises zu entwickeln. Insbesondere sollen Live-Inhalte auf den Fernsehsender gebracht werden. Der Einstieg in den College- und Profisport ist ein Strategiewechsel unter dem neuen Eigentümer Nextstar Media Group.Im Rahmen der Vereinbarung wird Range Sports, eine Einheit des Management- und Produktions-Start-ups Range Media Partners, mit CW Sports und den Verantwortlichen von Nexstar an neuen Sportprogrammen und Markeninhalten arbeiten und die CW-Tochtergesellschaften bei der Rechtevergabe auf nationaler Ebene und in lokalen Märkten beraten. Darüber hinaus verspricht Range Sports, die Ressourcen von Range Media zu nutzen, um CW bei der Vertretung von Talenten, der Markenberatung, der Bereitstellung von Daten und Analysen sowie der Bereitstellung von Produktionskapazitäten für geschriebene und ungeschriebene Programme zu unterstützen."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit The CW Network, um deren Sportportfolio zu erweitern und den Zuschauern, Sponsoren und Werbepartnern einen Mehrwert zu bieten", so Funk und Luckman. "Mit der Übertragung in alle Haushalte im ganzen Land legen Nexstar und The CW den Grundstein für den nächsten großen Sportprogramm-Motor, und wir freuen uns über die Möglichkeit, Teil ihres hervorragenden Teams zu sein."