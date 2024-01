Heinz Hoenig ist raus aus dem Dschungelcamp

TV-News

Die Ärzte haben den Auszug des Schauspielers veranlasst. Grund zur Sorge gebe es aber nicht.

Die derzeitige Staffel vonbiegt auf die Zielgeraden ein. Nachdem Cora Schumacher bereits nach zwei Tagen die Reality-Sendung mehr oder minder freiwillig verlassen hatte, werden seit Samstag, 27. Januar, die ersten Dschungelcamp-Bewohner von den Zuschauern rausgewählt. Zunächst traf es Sarah Kern, dann musste Anya Elsner ausziehen. Am Montagabend fiel die Wahl auf David Odonkor.Am Dienstagmittag verbreitete RTL bereits im Vorfeld der neuesten Sendung die Nachricht, dass nun auch Heinz Hoenig nicht mehr am Lagerfeuer zu sehen sein werde. „Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen“, teilte RTL in einem Statement mit. Sorgen müssen sich die Fans des 72-Jährigen aber nicht machen, Hoenig gehe es gut, er sei bei seiner Familie, ließ RTL wissen.Genauere Details, warum die Ärzte nach knapp zwei Wochen im australischen Dschungel so entschieden, blieb der Kölner Sender schuldig. Eine Aufklärung erwartet das Publikum am heutigen Abend, ab 22:15 Uhr. Es verbleiben noch sieben Promis im Dschungelcamp. Lucy Diakovska, Kim Virgina Hartung, Mike Heiter, Fabia Knez, Leyla Lahouar, Tim "Twenty4tim" Kampmann und Felix von Jascheroff kämpfen weiterhin um die Krone des Dschungelkönigs oder Dschungelkönigin.