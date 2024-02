Walulis ist wieder auf Sendung

TV-News

Jeden Dienstag und Donnerstag streamt Philipp Walulis gemeinsam mit seinem Co-Host Marcus Müller eine 30-minütige Liveshwo.

„Wir wollen euch Live über unsere Lieblingsthemen des Tages informieren. Schaut uns dabei zu, wie wir alles Unterhaltsame des Tages zerlegen und versuchen den Wahnsinn im Internet zu verstehen. Alles interaktiv & zusammen mit euch in unserer neuen Show!“, heißt es in der Beschreibung des neuesten Videos, das auf dem YouTube-Kanalam Dienstag, 30. Januar, erschien. Damit feierte der Satiriker Philipp Walulis überraschend und ohne größere Vorankündigung – von einem simplen Instagram-Post mal abgesehen – sein Comeback.Walulis hatte im Mai 2023 das öffentlich-rechtliche Content-Netzwerk funk verlassen und seitdem keine Videos mehr bei YouTube produziert. Das neue Format hört nun auf den Namen, da es zweimal wöchentlich, immer dienstags und donnerstags, ab 17:00 Uhr live gestreamt wird. Neben Philipp Walulis ist auch dessen Co-Host Marcus Müller Teil der Sendung.Laut Walulis soll jede Folge rund 30 Minuten dauern. „Ich hatte ganz oft bei «Walulis Daily» das Gefühl, dass die Redaktionskonferenzen am Morgen viel viel lustiger sind als die Drehbücher, die am Ende rauskommen“, erklärte Marcus Müller zum neuen Show-Konzept. „Morgens war es immer so ein schönes Gefühl von: ‚Du schaust dir jetzt ganz großen Quatsch gemeinsam an und versuchst das irgendwie zu entdecken.‘ Und das ist so ein Gefühl, das wir jetzt mit den Livestreams an euch zu übertragen.“ Walulis bezeichnete die Sendung als einen „netten Abend, ein gemeinsames Nachschauen“. Walulis weiter: „Wir haben einen Überblick [über aktuelle Trends auf Social Media] und da gibt es pro Tag zwei, drei Sachen, die wir euch vorstellen, damit ihr up to date seid.“ In der ersten Folge ging es unter anderem um das Comeback von Michael Wendler.