ITV bringt «Deal or Deal» zurück

England

ITV setzt die Neuauflage vonfort, die bis zu 13,7 Millionen Zuschauer erreicht hat. Der Streamingdienst ITVX verzeichnete rund fünf Millionen Streams. Vier neue Celebrity-Specials wurden produziert. In der von Remarkable Entertainment (ein Unternehmen von Banijay UK) produzierten Serie müssen die Kandidaten die kultigen roten Boxen öffnen und versuchen, in einem spannenden Spiel aus Nerven und Intuition einen lebensverändernden Geldpreis zu gewinnen. Doch der Banker stellt sich ihnen in den Weg und ist bereit, die Spieler zu verwirren, zu verführen und zu überlisten.Gastgeber Stephen Mulhern sagte: "Ich bin überglücklich, dass Deal or No Deal wieder auf unsere Bildschirme zurückkehrt. Die Resonanz war unglaublich und die erste Staffel war eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe sie geliebt! Die Kandidatinnen und Kandidaten waren eine fantastische Truppe, die den Bankern gegenüberstand, und unsere neuen Spieler müssen die Nerven behalten, wenn sie den großen Jackpot knacken wollen! Es ist eine phänomenale Show und ich freue mich sehr, dass wir sie wiederholen werden. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Studio zu gehen!Tamara Gilder, Joint Managing Director von Remarkable Entertainment, fügte hinzu: "Wir waren absolut überwältigt von der großen Begeisterung für die Show. Wir können es kaum erwarten, noch mehr mit dem wunderbaren Stephen zu machen. Nicht so sehr mit diesem Banker. «Deal or No Deal» wurde erstmals 2002 in den Niederlanden ausgestrahlt. Sie wurde weltweit in über 80 Ländern mit mehr als 350 Produktionen bestellt.