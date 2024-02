Dritter «Die Toten am Meer»-Krimi in Arbeit

TV-News

In «Der Ruf der Meerjungfrau» spielt Marlene Tanczik erneut die Hauptrolle. An ihrer Seite ist diesmal Anton Spieker als Michael Brand. Einzige Konstante der Reihe bleibt Charlotte Schwab.

Nach 2020 und 2022 arbeitet Das Erste derzeit an einem dritten Film der Krimi-Reihe. Dieser trägt den Arbeitstitelund ist erneut mit Marlene Tanczik als Kriminalhauptkommissarin Ria Larsen besetzt. Für Tanczik ist es der zweite Film, nachdem im Debütkrimi noch Karoline Schuch zu sehen gewesen war. Auch die Rolle des Michael Brandt wurde neubesetzt. Nach Christoph Letkowski in den beiden Auftaktfilmen steht nun Anton Spieker als Larsens Kollege vor der Kamera. Einzige Konstante der Reihe bleibt Charlotte Schwab als Ex-Kommissarin Elisabeth Haller.In weiteren Rollen sind unter anderem Christoph Glaubacker, Max Herbrechter, Sina Martens, Franziska Junge, Benjamin Radjaipour und Nicole Marischka zu sehen. Regie führt Andreas Senn nach dem Drehbuch von Annika Tepelmann. «Die Toten am Meer – Der Ruf der Meerjungfrau» ist eine Produktion der Moovie GmbH. Als Produzenten fungieren Heike Voßler und Götz Marx sowie Oliver Berben als Executive Producer. Die Dreharbeiten dauern noch bis 15. Februar.Die Story startet mit einem nächtlichen Sparziergang am Strand, bei dem die betrunkene Ex-Kommissarin Elisabeth Haller (Charlotte Schwab) einen Mann beobachtet, der von einer Klippe stürzt. Niemand glaubt ihr,doch am nächsten Tag wird tatsächlich eine Leiche angespült. Unter Einbeziehung der Meeresbiologin Marina Johansson (Sina Martens) stehen die Husumer Kriminalkommissarin Ria Larsen (Marlene Tanczik) und ihr Kollege Brandt (Anton Spieker) aber vor einem Rätsel, denn die Strömung des Wassers passt nicht zum Leichenfundort. Bald wird ein weiterer Toter aus dem Wasser geborgen. Es stellt sich heraus, dass Marina persönliche Verbindungen zu beiden Opfern hatte. Die sportive Forscherin weiß ihre Sinnlichkeit, die auch auf Ria und ihren Kollegen Brandt wirkt, perfekt einzusetzen und die Ermittler tauchen immer tiefer ein in den mysteriösen Fall.