BR setzt «Lust aufs Land» fort

TV-News

Sieben neue Hofgeschichten werden ab 12. Februar gesendet.

Ab Montag, den 12. Februar 2024, strahlt BR Fernsehen um 20.15 Uhr sieben neue Folgen vonaus. Nutzer der ARD-Mediathek können bereits ab Mittwoch, den 7. Februar 2024, die Geschichten anschauen. Im Mittelpunkt der Reihe stehen Bayerns Landwirte und ihr Job mit der Natur.Den Auftakt macht Katharina Mayer aus Straubig. Sie ist als Berufsfischerin auf der Donau unterwegs. Bis 2017 hat Kathi noch als Zahnarzthelferin gearbeitet, doch als der Vater überraschend stirbt, übernimmt die junge Frau gemeinsam mit Bruder Michael die elterliche Fischerei, deren Familientradition bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Anfangs haben ihr die wenigsten den Job zugetraut. Doch Kathi hat sich durchgebissen und alle von sich überzeugt. In Zukunft wird sie aber einen weiteren Verlust zu verkraften habenAußerdem wird Alexander Weiß aus dem Landkreis Bayreuth vorgestellt. Gerade mal 15 Jahre alt ist er, als sein Vater stirbt. Obwohl der Hof alles andere als gewinnbringend ist, versucht Alexander zunächst gemeinsam mit seiner Mutter, das Erbe weiterzuführen. Doch mit 22 Jahren muss er sich eingestehen, dass es so nicht weitergeht: Alexander schließt den Betrieb und arbeitet in einem anderen Beruf. Ganz aber hat ihn die Liebe zur Landwirtschaft nie losgelassen. Jetzt will er den Jahrhunderte alten Hof neu beleben. Doch statt Milchvieh stehen heute japanische Wagyu-Rinder auf seinen Weiden. Mit dem Verkauf des edlen Gourmetfleisches wollen Alexander und Ehefrau Anke den Betrieb schon bald wieder im Vollerwerb betreiben. Ein großes Wagnis, denn die Anschaffung und der Unterhalt der Tiere sind teuer…