Rundschau

FX bringt endlich «Feud» zurück, National Geographic schaut auf Malcolm Luther King und drei Amerikanerinnen gehen nach Hong Hongkong.

Der berühmte Schriftsteller Truman Capote zerstört seine Freundschaften mit der New Yorker High Society, indem er in seinem unvollendeten Roman "Answered Prayers" einen leicht fiktionalisierten Bericht über ihr skandalöses und hedonistisches Privatleben schreibt. Daraufhin schwören sie ihm, aus Rache sein Leben zu ruinieren.Sowohl Martin Luther King als auch Malcolm X waren einzigartige und brillante Köpfe. Ihre Leben gestalteten sich zwar höchst unterschiedlich, doch in ihren Zielsetzungen waren sie einander im Grunde sehr ähnlich. Viele Menschen glaubten, sich zwischen Malcolm X und Dr. King entscheiden zu müssen. Dabei repräsentieren die beiden letzten Endes zwei Seiten ein und derselben Medaille: Sie kämpften für eine Freiheit, die ihnen verwehrt wurde, und für den Sieg der Humanität in den USA.«Expats» spielt im pulsierenden und turbulenten Hongkong des Jahres 2014 und handelt von drei Amerikanerinnen - Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) und Mercy (Ji-Young Yoo) -, deren Leben sich nach einer plötzlichen Familientragödie kreuzen. Die Serie hinterfragt Privilegien und erforscht, was passiert, wenn die Grenze zwischen Opfer und Täter verschwimmt. Brian Tee spielt Margarets Ehemann Clarke und Jack Huston spielt Hilarys Mann David.Dies ist der letzte Teil der von Kevin Smith für Erwachsene neu interpretierten Animationsserie über He-Man und die Masters of the Universe.Pierre Leprieur, ein stolzer Hafenarbeiter aus Le Havre, hat sein ganzes Leben in den Docks verbracht. Die Überraschungsfeier anlässlich seines 60. Geburtstags nimmt eine unerwartete Wendung, als er erfährt, dass sein jüngster Sohn Simon wegen Drogenschmuggels verhaftet wurde. Das bringt die ganze Familie in Bedrängnis.