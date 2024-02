Brenda Strong spielt in der Mindy-Karling-Serie mit

US-Fernsehen

Auch Drew Tarver und Scott MacArthur konnten als Darsteller gewonnen werden.

Die noch namenlose Basketball-Manager-Serie von Netflix hat nach Informationen des Branchenmagazins Variety drei neue Darsteller bekommen. Brenda Song, Scott MacArthur und Drew Tarver werden neben der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Kate Hudson in der Serie mitspielen. Die titellose Serie wurde bei Netflix für 10 Episoden im Juni 2021 bestellt.In der offiziellen Logline heißt es: "Als ein Skandal ihren Bruder zum Rücktritt zwingt, wird Isla Gordon (Hudson) zur Präsidentin der Los Angeles Waves, einer der traditionsreichsten Profi-Basketballmannschaften, und ihres Familienunternehmens ernannt. Die ehrgeizige und oft übersehene Isla muss ihren skeptischen Brüdern, dem Vorstand und der breiteren Sportgemeinschaft beweisen, dass sie die richtige Wahl für den Job ist, besonders in der unberechenbaren und von Männern dominierten Welt des Sports".Die Rolle, die Song übernehmen wird, ist die von Ali Lee, dem Stabschef von The Waves. Die Figur ist in der South Side von Chicago geboren und aufgewachsen und "weiß, wo die Leichen begraben sind. Sie versteht die komplexe Politik, die die Familie Gordon umgibt, da sie Isla kennt, seit sie sich im College ein Zimmer im Studentenwohnheim teilten. Sie ist witzig, zäh und sogar der größte Kerl im Team hat Angst vor ihr".Tarver wird die Rolle von Sandy Gordon spielen, einem von Islas Brüdern und dem Leiter der Finanzabteilung von The Waves. Sandy "denkt, er sei der klügste Kerl im Raum, und er hat oft recht", heißt es in der Charakterbeschreibung. Hoffnungslos unsportlich und schlecht im Sport, fühlte sich Sandy sein Leben lang von seiner Familie entfremdet. Jetzt arbeitet er hart daran, zu beweisen, dass er das Franchise wieder groß machen kann - oder zumindest profitabel."MacArthur wird Ness Gordon verkörpern, der als "emotional sensibler General Manager der Los Angeles Waves" beschrieben wird. Er hat eine ansteckende Begeisterung für gute und schlechte Ideen. Ness ist selbst ein ehemaliger Spieler, der nach nur einer Saison bei den Profis mit einem Burnout zu kämpfen hatte. Jetzt sehnt er sich nach Größe im Front Office, um seine unauffällige Karriere auf dem Spielfeld zu kompensieren und seine Geschwister zu beeindrucken.