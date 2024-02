Julia Fox moderiert neue E!-Show

US-Fernsehen

Der Fernsehsender startet «OMG Fashun‘» im Mai.

E! hat sich mit der bahnbrechenden Stil-Ikone Julia Fox und dem renommierten Image-Architekten Law Roach zusammengetan, um die neue exzentrische Modedesign-Wettbewerbsseriezu starten, die am Montag, den 6. Mai um 21.00 Uhr mit zwei halbstündigen Episoden am Stück Premiere feiert.Handarbeit ist die neue Haute Couture in «OMG Fashun». Julia inspiriert Modepioniere, traditionelle Stilkonventionen auf den Kopf zu stellen, Regeln zu brechen und "cool" neu zu definieren. In jeder Episode werden drei Disruptoren herausgefordert, einen grenzüberschreitenden Look zu kreieren, der von Fox' schönem und kühnem Geist inspiriert ist. Unter Verwendung von Materialien und Techniken, die die so genannten "Gatekeeper" der Modebranche in Verlegenheit bringen würden, müssen die Kandidaten im Wettlauf gegen die Zeit ihre unkonventionellen Ensembles für die Jury, bestehend aus Fox, Roach und einem wechselnden Gastjuror, zusammenstellen und stylen. Der Disruptor mit dem auffälligsten, unerwartetsten und innovativsten Look wird zum Sieger des Wettbewerbs gekürt. Der Gewinner jeder Woche erhält ein Preisgeld von 10.000 Dollar und wird von Fox gestylt."«OMG Fashun» gestaltet die Zukunft der Mode und setzt dabei auf Nachhaltigkeit, Upcycling und kreatives Handwerk, um die Integrität dieser Kunstform wiederherzustellen", so Fox. "Um die stilvollste Person im Raum zu sein, muss man nicht die Bank sprengen; alles, was man braucht, ist Kreativität und eine Prise Selbstvertrauen. Meine größte Hoffnung ist, dass sich unsere Zuschauer von den Kreationen in der Show inspirieren lassen und die Looks zu Hause mit all den alten Sachen, die sie noch haben, nachstylen!"«OMG Fashun» wird von Scout Productions produziert. Die ausführenden Produzenten sind Rob Eric, David Collins, Michael Williams, Renata Lombardo und Julia Fox.